Ignacio Marco Pérez (Saima Systems) prevé una facturación de 3,3 millones en 2025 (+25%)

BARCELONA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cofundador y director comercial de Saima Systems, empresa catalana especializada en soluciones avanzadas de conectividad y ciberseguridad, Ignacio Marco Pérez, prevé una facturación de 3,3 millones de euros para 2025, un 25% más que en el año anterior (2,5 millones), según explica en una entrevista concedida a Europa Press.

La tecnológica con sede en Barcelona optimiza las redes empresariales mediante su propia tecnología Saiwall Secure SD-WAN, que permite a corporaciones con presencia global gestionar su conectividad de forma centralizada, escalable y con funciones de ciberseguridad integradas, lo que reduce los costes y mejora la eficiencia operativa en un contexto de transformación digital.

Actualmente, facilita la conectividad global a más de 75.000 conexiones de más de un millón de usuarios en 64 países, permitiendo a las compañías interconectarse con agilidad con las sedes que tienen repartidas por el mundo, independientemente del operador.

Estas soluciones han permitido que Saima Systems registre "un incremento de facturación a doble dígito cada año, especialmente desde 2019", así como superar los 400 clientes, aumentar un 25% su equipo a más de 20 profesionales y establecer alianzas globales como la que tiene con China Telecom Europe en España.

"Ofrecemos una solución escalable y robusta que democratiza las conexiones globales de las empresas, mejorando su autogestión y reduciendo su dependencia a operadores y costes en comunicaciones", destaca Pérez, quien sostiene que la previsión para 2026 es facturar 3,5 millones de euros o más, en sus palabras.

NUEVOS PERFILES

Sus expectativas de crecimiento coinciden con la inversión en capital humano realizada este año con la integración de nuevos perfiles especializados, en un momento en el que han superado la veintena de trabajadores.

La expansión de su plantilla está orientada a la potenciación de sus áreas de desarrollo y tecnología (DevTech), con especial énfasis en el impulso del departamento de Investigación y Desarrollo (I+D) y la integración transversal de la inteligencia artificial (IA).

SAIWALL SECURE SD-WAN

Mediante el Saiwall Secure SD-WAN, que consideran su producto estrella, la empresa brinda a las empresas "una conectividad segura, robusta, eficiente y escalable en cualquier entorno por complejo que sea, optimizando el tráfico en tiempo real y mejorando su gestión de la red".

"Tenemos un producto que democratiza las comunicaciones globales de nuestros clientes, una solución que te permite no casarte con nadie", argumenta el cofundador de Saima Systems, quien también defiende los "precios competitivos" que asegura que ofrecen.

PLAN DE EXPANSIÓN 2026-2030

La compañía ha diseñado un nuevo plan estratégico y de transición que se llevará a cabo a partir del 2026 y hasta 2030, para optimizar la expansión de su valor accionarial.

Así, pretende promover la hibridación de los modelos de crecimiento, "pasando de una dependencia exclusiva del crecimiento orgánico a una combinación estratégica con el crecimiento inorgánico".

"Este año nuestra plantilla crecerá alrededor de un 20% y el que viene mucho más, porque cada vez tenemos más clientes y 'partners' y queremos trabajar en la automatización de procesos mediante IA", ha concluido Pérez.