Illa aboga por simplificar la administración pero avisa de posibles "fracasos" si se desregula

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido este lunes una reforma muy contundente de la administración, pero que no debe pasar por la eliminación de las normas o la desregulación: "Cuando se desregula nos encontramos ante fracasos enormes", ha alertado.

Lo ha dicho en el acto de entrega del informe del Comité de Expertos de la Reforma de la Administración (CETRA), en el Palau de la Generalitat, junto al presidente del Parlament, Josep Rull, el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, el presidente del CETRA, Carles Ramió, y otros miembros del Govern y diputados del Parlament.

Ha definido la propuesta de simplificación de la administración como una demanda transversal, aunque ha defendido la permanencia de normas y reglas en "una sociedad compleja, madura y moderna" como la catalana.

El presidente ha afirmado que su Govern está acelerando un proceso que ya han trabajado "con más o menos acierto" otros gobiernos anteriores, y ha advertido que una vez estén aplicando las medidas propuestas por el CETRA no todo irá perfecto, sino que la administración necesita un proceso de reforma constante y continuo.

Ha reivindicado la mejora de la administración como un reconocimiento a los servidores públicos, y ha abogado por contar con la mejor tecnología posible en la Generalitat, pero que esté al servicio del "interés general, del bien común".

Para el éxito de la reforma, ha advertido, se requerirá del consenso de los grupos parlamentarios en algunos aspectos, y ha dicho que es un tema de país en que cada parte tendrá su mérito en conseguirlo: "Si sale bien, será todo el país que saldrá adelante".

ADAPTAR LOS RITMOS DEL PARLAMENT

Por su parte, Rull ha abogado por los grandes consensos como forma de hacer avanzar a Catalunya, y ha advertido que "demasiado a menudo" elementos que considera básicos se modifican cada vez que cambia el Govern.

Ha situado como reto pendiente consolidar el prestigio de las instituciones y su vinculación con la ciudadanía, en un momento, ha dicho, en que la antipolítica azota el conjunto de Europa: "Y también hay el riesgo de que azote a nuestro país", ha alertado, por lo que ha

Ha defendido agilizar los procedimientos legislativos para adaptar los ritmos del Parlament a los de la sociedad: "No puede ser que una ley promovida en forma de proyecto de ley tardemos prácticamente un año y medio o dos años en aprobarla", ha señalado.

Además, ha considerado necesario llenar de contenido al autogobierno de Catalunya, en sus palabras, y ha advertido que en los últimos años el Parlament "no ha legislado en la intensidad que correspondía ante los nuevos retos que tiene la sociedad".

ALBERT DALMAU

A su turno, Dalmau ha afirmado que hay un amplio consenso en la necesidad de reformar la administración, y que el debate no es nuevo, sino que se abre "año tras año, elección tras elección", pero ha asegurado que esta debe ser la legislatura en que se pase de las palabras a los hechos.

"Todavía es demasiado difícil abrir una empresa en Catalunya, realizar un trámite con la administración, poder cumplir con el papeleo por parte de un agricultor o un pescador", ha señalado, y ha añadido que la administración se ha vuelto compleja para los que trabajan en ella, los que se relacionan con ella y para los que la dirigen.

Se trata de una reforma, ha dicho, que pone en valor los servicios públicos en un momento en que hay movimientos que "promueven el desmantelamiento" de los mismos, eliminando regulaciones y cerrando instituciones, cosa que, a su parecer, genera más desigualdad social y malestar y compromete la convivencia.

Finalmente, ha hecho un llamamiento a los grupos parlamentarios para alcanzar los consensos necesarios para que salgan adelante las propuestas, que deben tener efecto las próximas décadas, y no solamente esta legislatura: "La administración no es del Govern, es de todos y por eso requerimos de estos amplios consensos".

CARLES RAMIÓ

Ramió ha sostenido que plantearse una reforma de la administración es políticamente muy complicado y arriesgado por parte del Ejecutivo, y ha asegurado el CETRA "no ha sido la típica comisión de expertos de unos cuantos académicos que hacen propuestas maximalistas, hasta utópicas", sino que han realizado propuestas concretas, algunas de las cuales ya están en marcha.

Ha dicho que los anteriores intentos de reforma han sido "claramente decepcionantes", por lo que sus propuestas permitirán a los ciudadanos notar las mejoras, y ya han conseguido que el gran trasatlántico que es la Generalitat de Catalunya, en sus palabras, se haya empezado a mover.