Illa acusa a Junts de hacer "política con el catalán" y les pide unidad para defender la lengua

Reivindica los acuerdos de la Comisión Bilateral frente a las críticas de CUP

BARCELONA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha acusado este miércoles a Junts de hacer "política con el catalán" y les ha pedido unidad en defensa de la lengua por encima de ideologías.

Lo ha reclamado en la sesión de control en el Parlament después de que la portavoz de Junts en la Cámara, Mònica Sales, le haya reprochado que no utilice siempre el catalán en actos oficiales, en redes sociales y en el hemiciclo, y de usar la lengua como "arma política".

"Me decepciona profundamente. Hacen un uso político del catalán. Lo pueden utilizar para atacarme a mi, pero éste no es el camino", le ha replicado Illa, que ha aprovechado para reivindicar la defensa del catalán que hizo la semana pasada ante el presidente del Consejo Europeo y el presidente del Parlamento Europeo, entre otras acciones.

Según Illa, como presidente de la Generalitat y también por convicción defiende y defenderá el catalán: "Y haríamos bien en hacerlo todo, y en buscar lo que nos une por encima de ideologías y planteamientos políticos en defensa del catalán".

"Hemos conocido la última encuesta de usos lingüísticos. Hay partido, palabras del conseller de Política Lingüística. Y haríamos bien todo en jugar unidos este partido para ganarlo", ha añadido.

También ha cargado contra la política lingüística del Govern el líder de Vox, Ignacio Garriga, que ha acusado a Illa de priorizar la imposición del catalán y abandonar las urgencias sociales de Catalunya.

El presidente de la Generalitat le ha replicado que la última encuesta sobre la lengua recoge la necesidad de impulsar políticas de protección del catalán, y que esto "no es ir contra nadie" y sí aceptar lo que es una realidad.

ACUERDOS DE LA BILATERAL

En la sesión de control también ha sacado pecho de los acuerdos de la comisión bilateral Estado-Generalitat después de que la diputada de la CUP Laia Estrada le haya preguntado dónde ha quedado la demanda del derecho a la autodeterminación de los catalanes: "Nunca está en el orden del día de las bilaterales".

"Ahora hablan del pacto fiscal de Artur Mas que hasta compraba Alícia Sánchez Camacho. Estas reuniones son una farsa para intentar disimular que en el Govern hay el delegado de la Moncloa", según Estrada, que ha criticado los pactos de los socialistas con ERC y Junts, y les ha reprochado si esto es lo que se buscaba con el 1-O.

Sin embargo, Illa ha afeado a la CUP que no asistiera al encuentro convocado por el Govern para explicar a los grupos los acuerdos de la Comisión Bilateral, y les ha espetado que él no tiene nada que ver en que en el Congreso no tengan representación: "¿Sabe quién lo decidió? Los ciudadanos de Catalunya".

Para el presidente de la Generalitat, los acuerdos logrados son pasos en la buena dirección que quiere seguir fomentando y que, según el presidente de PSC-Units en el Parlament, Ferran Pedret, son consecuencia de "la política del diálogo y la negociación".