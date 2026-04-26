Illa advierte contra la 'prioridad nacional': "En Catalunya no lo debemos permitir nunca"

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, asiste a la IV Jornada de Treball del Govern, en Sant Fruitós de Bages, a 25 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Alberto Paredes - Europa Press

Remarca que "a diferencia" de otros en Catalunya no se desmantelan servicios públicos

SANT FRUITÓS DE BAGES (BARCELONA), 26 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha advertido contra los pactos alcanzados por PP y Vox para formar gobierno en Aragón y Extremadura que mencionan el concepto de la 'prioridad nacional', algo en lo que Illa ve discriminación y ha pedido tener mucho cuidado con ello: "En Catalunya no lo debemos permitir nunca y no lo permitiremos nunca", ha sostenido.

Así se ha expresado este domingo durante su declaración institucional con motivo de la IV Jornada de Trabajo del Govern fuera de la Generalitat, celebrada este fin de semana en el Món Sant Benet, en Sant Fruitós de Bages (Barcelona), donde ha pedido "no dar ningún paso" por este camino que, señala, clasifica a los ciudadanos como de primera y de segunda.

"Todos iguales en derechos, iguales en deberes, pero también iguales en derechos", ha insistido, y ha añadido que en Catalunya todas las personas merecen la misma dignidad.

CONTEXTO INTERNACIONAL

En referencia al contexto internacional, ha afirmado que el impacto de la guerra en Oriente Medio será importante, por lo que ha llamado a prepararse para proteger a las familias, ciudadanos y empresas, y ha reivindicado que los países que "apuesten por la paz son los que protegerán su prosperidad".

En este sentido, ha lamentado que es "innegable" la fragilidad que viven las democracias hoy día y, ha añadido, nunca hubiéramos imaginado que en un país como Estados Unidos se persiguiera a gente por su color de piel u origen.

Así, Illa ha destacado que en este momento hay en el mundo cinco "tensiones": entre paz y guerra; democracia y autocracia; política humanista y política de la crueldad; cohesión social o desigualdad y estado del bienestar o bienestar de unos pocos.

ESTADO DEL BIENESTAR

El presidente ha puesto en valor el estado del bienestar y ha defendido la postura de Catalunya: "A diferencia de lo que hacen otros, en Catalunya no desmantelamos servicios públicos. Debemos ser claros con esto, porque no todo el mundo defiende repartir la prosperidad", ha sentenciado.

También ha destacado los "buenos indicadores" que, afirma, muestra Catalunya, que indican que se está avanzando en la buena dirección, y ha puesto como ejemplo que uno de cada 4 puestos de trabajo que se generan en el conjunto del estado son en Catalunya y que 3 de cada 10 viviendas de protección oficial acabados en el 2025 fueron en Catalunya.

"No debemos tener ninguna arrogancia, pero tampoco debemos tener timidez de decir las cosas. Catalunya será en 10 años el mejor país de Europa para vivir", ha zanjado.