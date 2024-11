Illa afirma que la financiación singular "no romperá nada" y que servirá para mejorar servicios

Emplaza a Junts a colaborar con los Presupuestos "si tan importantes creen que son"

BARCELONA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha reafirmado este miércoles que la financiación singular para Catalunya pactada con ERC "no romperá nada" y que, a su juicio, servirá para reforzar servicios públicos y para mejorar las cosas en Catalunya y el resto de España.

Así lo ha defendido en el pleno del Parlament, en respuesta al líder del PP catalán, Alejandro Fernández, al que Illa le ha preguntado qué harán los populares ante una nueva financiación que sirve para defender los intereses de Catalunya, textualmente.

Illa ha subrayado que "habrá un nuevo sistema de financiación en los términos exactos" que se acordaron con ERC, y ha recordado que el estado del bienestar depende de la financiación autonómica porque la sanidad y la educación son competencias de las comunidades autónomas.

"Es un sistema de financiación que no hemos visto a nadie que no defienda que no se deba mejorar. Y no lo mejoraremos bajando impuestos, como hacen algunos colegas suyos que gobiernan en algunas comunidades autónomas", ha reprochado Illa al líder popular.

También ha remarcado que faltan cuatro puntos del PIB en recaudación fiscal para llegar a la media de la UE: "Hay que recuperar ese diferencial".

PRESUPUESTOS: TIENDE LA MANO A JUNTS

Preguntado por el presidente de Junts en el Parlament, Albert Batet, sobre cuándo estarán listos los Presupuestos de 2025, Illa ha emplazado a Junts y al resto de los grupos de la Cámara catalana a colaborar en la aprobación de las cuentas "si tan importantes creen que son".

"La responsabilidad la tengo muy clara: la tengo yo. Efectivamente, es responsabilidad del Govern llevar los Presupuestos a esta Cámara, y los llevaremos. Mi gobierno es un gobierno en minoría y lo sé desde el primer minuto, y actúo con consecuencia, con generosidad, al menos lo intentamos, y hablando con todos", ha subrayado.

Siguiendo a esas declaraciones, el presidente del grupo parlamentario del PSC, Ferran Pedret, ha recordado en su turno de palabra que, cuando Junts ha estado en la Generalitat en legislaturas pasadas, los Presupuestos no han llegado a tiempo para el primer día del año pese a tener mayoría parlamentaria.

SIN BENEFICIOS FISCALES AL HARDROCK

Sobre la moción que presenta ERC en el pleno del Parlament para eliminar los beneficios fiscales al casino del Hard Rock, Illa ha anunciado que apoyarán esa medida porque es parte del acuerdo de investidura subscrito entre socialistas y republicanos.

"El compromiso que hemos suscrito es el de revertir beneficios fiscales que hay en el centro recreativo y turístico de Vila-seca y Salou y, por tanto, nosotros teníamos previsto cumplir este compromiso con la ley de medidas de acompañamiento de los presupuestos", ha detallado.

Con ello, Illa ha reivindicado una financiación "justa y equilibrada" para que la prosperidad que se genere en Catalunya sea compartida entre todos los ciudadanos, y ha reiterado que, en el contexto actual, los beneficios fiscales del Hard Rock no tienen razón de ser, textualmente.