Illa afirma que trasladó a Carlos III "el compromiso de Catalunya" contra el cambio climático

El rey Carlos III y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se saludan en Londres en el marco de las jornadas organizadas por la Circular Bioeconomy Alliance (CBA), fundada por el monarca. - GOVERN

BARCELONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha explicado que este miércoles trasladó al rey Carlos III, en un encuentro que mantuvieron en Londres, "el compromiso de Catalunya en la lucha contra el cambio climático".

Lo ha dicho este jueves por la tarde en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, que ha acompañado de una fotografía en la que se ve a Illa y a Carlos III estrechándose la mano en el marco de las jornadas organizadas por la Circular Bioeconomy Alliance (CBA), fundada por el monarca.

Illa ha añadido que la Generalitat y la CBA "colaboran para promover la lucha contra la crisis climática, fomentar una sociedad más resiliente y apoyar la transición ecológica".