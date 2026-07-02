Illa agradece el apoyo de ERC y Comuns a los Presupuestos y se compromete a desplegarlo

El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa (c), durante una sesión plenaria, en el Parlament de Catalunya, a 2 de julio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El pleno del Parlament debate y vota hoy los Presupuestos de la Generalitat - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha agradecido el apoyo este jueves de ERC y los Comuns al proyecto de ley de Presupuestos de la Generalitat para 2026 y ha comprometido "la acción del Govern para desplegar este Presupuesto".

"Pido la palabra para agradecer el voto favorable a los grupos que han apoyado el Presupuesto, por extender la mano al resto de grupos que quieran trabajar en beneficio del país, y por comprometer la acción del Govern para desplegar este Presupuesto", ha dicho en una breve intervención tras la votación final del proyecto.

El pleno del Parlament ha aprobado este jueves los Presupuestos, las primeras cuentas públicas que logra aprobar el Govern que preside Illa, con el apoyo de PSC-Units, ERC y Comuns y el voto en contra de Junts, PP, Vox, CUP y Aliança Catalana, y que son los primeros que se aprueban desde 2023.