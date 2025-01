Illa agradece el retorno de empresas a Catalunya y lo atribuye al "factor país"

BARCELONA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha agradecido este viernes el retorno de la sede social de empresas a Catalunya tras el 'procés' durante una conferencia en la Escola Industrial de Barcelona en que ha presentado el plan económico del Govern para la legislatura, y lo ha atribuido al "factor país".

"En el mundo que viene, el factor territorio, el factor país, será cada vez más relevante para las empresas. Empresas grandes y pequeñas, abiertas, con presencia en el mundo, pero claramente vinculadas a un país y territorio. Con el alma, si me lo dejan decir así. Quizás haya algo de eso, seguro que sí, en el retorno de algunas empresas a Catalunya. Que no pido, ni he pedido, cada uno tiene su ámbito de decisión, pero que agradezco sinceramente", ha dicho.

Por este motivo ha pedido utilizar las energías y los recursos para poner en marcha el dinamismo de la sociedad catalana para convertirse en "la región más próspera de España y una de las más prósperas de Europa, con humildad, pero con determinación", y con apertura hacia al resto de España, Europa y el mundo, pero con arraigo en Catalunya.