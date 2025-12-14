Illa anima a donar a 'La Marató de 3Cat', un "ejercicio de solidaridad espectacular y ya tradicional"

Cartel del programa con las vías de recaudación - @LA_MARATO

BARCELONA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha animado a los ciudadanos a donar este domingo durante el programa benéfico 'La Marató de 3Cat', que ha definido como "ejercicio de solidaridad espectacular y ya tradicional en Catalunya" para financiar la investigación en salud.

Lo ha declarado a TV3 desde el pabellón de Fira de Barcelona donde ha participado como voluntario recogiendo donaciones por teléfono junto a otros políticos y ciudadanos en general.

Illa ha agradecido la implicación de quienes ya han donado, también porque hay gente que "con muy buena voluntad, hace el esfuerzo que puede".

El programa benéfico 'La Marató de 3Cat' lleva recaudados 3.314.190 euros hasta este domingo a las 19.00, con donaciones por teléfono, internet, transferencia y Bizum.

La 34 edición del programa anual se dedica al cáncer y llena más de 17 horas de programación de TV3, Catalunya Ràdio y la plataforma 3Cat.

Durante el día intervienen desinteresadamente políticos, famosos, médicos y pacientes, y hay entrevistas, actuaciones y otros actos benéficos, como un partido de fútbol.