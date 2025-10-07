Illa anuncia la construcción de 8 nuevas residencias públicas en este mandato

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, interviene durante la primera jornada del Debate de Política General, en el Parlament de Catalunya, a 7 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

Se crearán 700 nuevas plazas para cursar Medicina en Catalunya hasta 2031

BARCELONA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado la construcción de 8 nuevas residencias públicas en diferentes municipios de Catalunya en este mandato "tras mas de una década sin crear nuevos equipamientos residenciales con fondos propios".

En su discurso en el Debate de Política General (DPG) del Parlament, ha concretado que construirán dos en Barcelona, una en Santa Coloma de Gramenet, en Sant Boi de Llobregat, Manresa y Viladecans (Barcelona), otra en Reus (Tarragona) y también en La Seu d'Urgell (Lleida)

También ha asegurado que el Govern se compromete a crear 6.000 plazas concertadas para gente mayor y personas con discapacidad, tras detallar que un tercio de ellas ya están concertadas en este primer año de mandato.

Además, en esta legislatura iniciarán la remodelación de diversas residencias públicas de la Generalitat para mejorar la calidad del servicio, y ampliarán de forma progresiva casi un 50% las plazas para cursar Medicina en Catalunya hasta 2031: de las 1.330 plazas actuales quieren pasar a 2.000.

DEPENDENCIA

Tras elogiar el sistema de salud catalán, se ha comprometido a reformarlo para avanzar hacia una atención social y sanitaria integrada, y algunos de las compromisos que ha adquirido es reducir a la mitad los tiempos de resolución y de valoración de los casos de dependencia.

Para ello, ha explicado, pondrán en marcha un plan piloto para lograr este objetivos con la ayuda de equipos multidisciplinares, a la modernización de procesos y a la simplificación de trámites.