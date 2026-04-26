Illa anuncia la creación del Pla Cura como "cambio de modelo" del sistema de dependencia

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, asiste a la IV Jornada de Treball del Govern, en Sant Fruitós de Bages, a 25 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Alberto Paredes - Europa Press

SANT FRUITÓS DE BAGES (BARCELONA), 26 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado que el Govern pondrá en marcha el Pla Cura que, afirma, supondrá un "cambio de modelo" del sistema de prestaciones de dependencia con una inversión de 25 millones y la incorporación de 200 nuevos profesionales.

Así lo ha explicado este domingo durante su declaración institucional con motivo de la IV Jornada de Trabajo del Govern fuera de la Generalitat, celebrada este fin de semana en el Món Sant Benet, en Sant Fruitós de Bages (Barcelona).

El presidente ha detallado que esta medida, que se aprobará en el Consell Executiu de este martes, pretende agilizar el proceso de concesión de ayudas a la dependencia mediante un modelo integrado de atención a la dependencia que se organizará bajo el paraguas de la Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària, un modelo de atención "más cercano".

(HABRÁ AMPLIACIÓN)