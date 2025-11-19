Illa asegura que el tope al alquiler funciona y que el precio "se ha contenido y está bajando"

El president de la Generalitat, Salvador Illa, durante una sesión de control al Govern, en el Parlament de Catalunya, a 19 de noviembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado que la ley de vivienda está funcionando en Catalunya, y que se nota en el precio de los alquileres: "La ley de la vivienda funciona. En Catalunya funciona bien. El precio de alquiler se ha contenido y está bajando. En Barcelona, un 4,9%".

Lo ha dicho durante la sesión de control al Govern en el Parlament, a preguntas del líder del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, sobre la situación de la vivienda, a pesar de que ha dicho que no está satisfecho con los datos en este ámbito y que hay "mucho espacio de mejora".

El presidente ha lamentado que haya "informes financiados por según quién que se empeñan en decir que no", pero ha garantizado que funciona, algo que no impide que siguan tomando otras medidas para incentivar la construcción de más vivienda protegida y la intervención en el mercado.

ALEJANDRO FERNÁNDEZ

En su turno, Fernández ha asegurado que las medidas que ha planteado la izquierda han "hundido el mercado de la vivienda", y ha asegurado que los resultados nunca habían sido peores en la historia.

Ha criticado medidas como la reserva del 30% en nuevas construcciones a vivienda asequible o la limitación del precio del alquiler, y ha sostenido que desde la izquierda se hace "la vista gorda frente a la inquiocupación", se pone trabas a los que quieren construir y no se ayuda verdaderamente a los que quieren alquilar o comprar una primera vivienda.

"El precio del alquiler ha subido casi un 4% y los contratos en el último año se han desplomado un 15%. Si esa era su política estrella, ¿cómo serán las otras? ¿Y por qué ocurre esto? ¿Es culpa de Trump, de la climatología, de la oposición? No. El problema es que se promete más vivienda y más asequible, pero ofreciendo continuidad a las políticas fracasadas de Pedro Sánchez y Ada Colau", ha dicho Fernández.

RENTABILIDAD

Illa le ha replicado que en otros países en que no gobierna la izquierda, como Alemania, Países Bajos, Francia y Estados Unidos, el acceso a la vivienda también es un problema, y ha señalado a quien "quiera hacer un negocio" con el derecho a la vivienda.

"Intervendremos para garantizar que quien quiera hacer un negocio lo vaya a hacer en otro espacio. No alquilando viviendas cada vez más caras para vivir de renta y no permitir que la ciudadanía pueda acceder a una vivienda", ha afirmado.

En este sentido, y en respuesta a una pregunta del líder del PSC en el Parlament, Ferran Pedret, ha recomendado a los inversores fijarse en la bolsa y no en vivienda.

"¿Usted quiere hacer negocio, quiere ganar mucho dinero? ¿No le basta con una rentabilidad del 10%? ¿Quiere una del 15, quiere una del 20? Pues vaya a otro sitio. Mire, la bolsa está subiendo mucho. Pero no lo haga con la vivienda", ha zanjado.

IGNACIO GARRIGA

Por su parte, el líder de Vox en Catalunya, Ignacio Garriga, ha criticado el desastre y la falta de convivencia en algunos barrios de Catalunya, a las que ha culpado a la izquierda: "Han condenado a la gente humilde a vivir entre inseguridad y en condiciones de vida absolutamente indignas. Es decir, en condiciones de vida tercermundistas".

Illa ha respondido que la política de su Govern, a diferencia de la de Vox, no es visitar los barrios para "hacer la foto", sino estar en los barrios, invertir en ellos y rehabilitar, y resolver sus problemas.

"¿Volverá usted a ese barrio? ¿O fue para hacer la foto para hacer la pregunta de hoy?. ¿Está el caso de que el Govern de la Generalitat de Catalunya ha vuelto a poner en marcha un plan de barrios?", ha dicho, en referencia al barrio de Campclar de Tarragona, al que Garriga había hecho referencia.