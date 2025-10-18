Illa califica de exitosa la estrategia del Govern para "restituir la política institucional"

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa (Archivo) - Lorena Sopêna - Europa Press

Asegura que la oficialidad del catalán, el vasco y el gallego en la UE sería un mensaje "fuerte y sensato"

BARCELONA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha calificado este sábado de exitosa la estrategia del Govern que, a su parecer, ha servido para "restituir la política institucional"

Así lo ha dicho desde Amsterdam, en su intervención en el Congreso del Partido de los Socialistas Europeos (PES), donde ha hecho una defensa de la acción del Govern, afirmando que durante la segunda década de este siglo Catalunya sufrió "daño institucional".

Así, ha explicado que han seguido tres pasos para "restituir la política institucional"; fortalecer el estado de derecho, conceder perdones que, según él, muestran la fuerza de la democracia española y, por último, la ley de amnistía.

"La coexistencia ha mejorado en Catalunya, la política institucional está de vuelta y la energía de nuestro gobierno, de nuestra sociedad, está centrada donde debe estar centrada", ha expuesto.

Por otra parte, se ha referido a problemas como el de la vivienda y ha dicho que lo que la gente espera de los gobernantes es "generar prosperidad" y que esta sea compartida.

"Eso es lo que estamos intentando hacer en Catalunya desde que fuimos honrados con la responsabilidad de liderar el Gobierno y es lo que está haciendo el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez", ha resumido.

OFICIALIDAD DEL CATALÁN EN LA UE

También se ha referido a la oficialidad del catalán, el vasco y el gallego en la Unión Europea que, ha dicho, sería un mensaje "fuerte y sensato".

En esta línea, ha reivindicado la cooperación como "la mejor manera, si no la única" para empujar la agenda política, y ha dicho que esta cooperación debe ser entre gobiernos y administraciones, pero también con la población civil.

Así, ha defendido que el federalismo es "la técnica política para organizar la cooperación en sistemas políticos multi-nivel", sistemas, ha matizado, con diferentes capas de administración, pero no de confrontación.