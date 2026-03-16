Illa celebra la ampliación del Hospital del Mar y defiende "no jugar al ping-pong competencial"

El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa (3d); el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni (2i); la consellera de Salud de la Generalitat de Catalunya, Olga Pané (3i), y la presidenta del consorcio del hospital, Marga Esteve (1d). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrado este lunes la finalización de la segunda fase de ampliación del Hospital del Mar de Barcelona y ha destacado, entre otros, la colaboración institucional que ha supuesto, defendiendo "no jugar al ping-pong competencial" y salir de la cultura de la queja.

Lo ha dicho en el acto institucional tras una visitar las nuevas instalaciones junto a la consellera de Salud, Olga Pané; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el director de la Representación de la Comisión Europea en Barcelona, Manuel Szapiro, y la presidenta del consorcio del hospital, Marga Esteve, entre otras autoridades.

Illa ha anunciado que encargarán el proyecto ejecutivo de la fase 3 a lo largo de este año y ha asegurado que se necesitan "estabilidad y presupuestos" para desplegar la acción del Govern en materia de sanidad.

Collboni ha remarcado la "especial vinculación" del Hospital del Mar con la ciudad, y ha destacado que es el centro de referencia para los vecinos del Raval y la Barceloneta, pero también de la Vila Olímpica y Diagonal Mar, lo que ve como un ejemplo de la igualdad real de acceso a la sanidad pública.

La fase 2 ha contado con una financiación de 161,7 millones de euros, que sumados a los de la fase 1 --finalizada en 2017-- alcanzan los 258,5 millones, y, si se suma el presupuesto previsto para la fase 3 --con una fecha de finalización aproximada de entre 2030 y 2032, según los responsables del hospital--, se llega a los 442 millones de euros.

Szapiro ha destacado la contribución europea a la financiación del hospital, que entre las fases 1 y 2 alcanza los 62,4 millones de euros, del total de 258,5.

LAS NUEVAS INSTALACIONES

En su fase 2, el Hospital del Mar ha sumado 30.843 metros cuadrados, con 4 nuevos quirófanos, 2 salas nuevas de intervencionismo, una nueva área de endoscopia, una nueva Unidad del dolor, un nuevo Servicio de Farmacia robotizado y un helipuerto, que están poniendo en marcha de forma progresiva y que se suman a las 6 unidades de hospitalización y las Urgencias de cirugía ortopédica y traumatología, pediatría y psiquiatría que ya entraron en funcionamiento en marzo de 2024.

El director médico asistencial del Hospital del Mar, Víctor Pérez, ha asegurado que tiene una "ilusión tremenda" por inaugurar esta fase 2, que ha supuesto 4 años de trabajos sin interrumpir la asistencia a los pacientes.

También se ha referido a la complejidad social del ámbito del hospital: "Tenemos una zona de referencia que combina zonas como la Vila Olímpica, el Raval y zonas como La Mina. Es un reto, son poblaciones muy especiales que necesitan muchas veces una alta intensidad de actuación y desde luego tener este tipo de instalaciones nos lo va a facilitar".

DISPENSACIÓN AUTOMÁTICA Y QUIRÓFANOS CON RESONANCIA

El Hospital del Mar es el primero del mundo en incorporar un servicio Autostore --usado en almacenes logísticos-- para dispensar medicamentos, con un almacén robotizado de 3.000 metros cuadrados que automatiza el proceso y permite que los profesionales se centren en la atención al paciente, a la vez que garantiza la trazabilidad de cada medicamento.

Los 4 nuevos quirófanos de alta complejidad cuentan con equipos robotizados, y uno de ellos tiene integrada una resonancia magnética, lo que permite hacer neurocirugía sin interrupciones ni cambios de sala; además, en caso de necesidad, se puede usar para hacer resonancias magnéticas ambulatorias.

MÁS LUZ NATURAL

La ampliación de las nuevas unidades de cuidados intensivos (UCI) no ha supuesto un incremento del número de camas pero sí de metros cuadrados y de luz natural, lo que contribuye a reducir el delirio, mientras la sala de endoscopia multiplica por 11 su espacio y permite incorporar mejoras tecnológicas y cualitativas.

Las partes nuevas del hospital se han diseñado con un proceso participativo en el que se han recogido las opiniones de pacientes, que pedían sentirse como en casa, y los profesionales del centro, que necesitaban espacios más amplios, resultando en una construcción que se aleja del blanco en favor de tonos arenosos y elementos artísticos.

LA FUTURA FASE 3

El hospital afronta ahora la fase 3 de su ampliación, para la que ya está en proceso de demolición de los pabellones antiguos; permitirá sumar más de 42.000 metros cuadrados, 7 nuevos quirófanos, 6 unidades de hospitalización, una nueva UCI quirúrgica, una nueva área de radiología y nuevos espacios de laboratorio, con una finalización prevista, aproximadamente, entre 2030 y 2032.

La tercera fase supondrá una inversión de 183,6 millones: "Es mucho dinero, lo sabemos perfectamente, pero sí que es verdad que es una fase que es necesaria para el hospital si queremos a estar a la altura de lo que nuestros pacientes y nuestros profesionales necesitan", ha dicho el director médico asistencial.

Pérez ha afirmado que no ve fácil la situación a nivel de presupuesto, pero sí que entiende que hay voluntad, y ha dicho que "si no hay presupuesto, las nuevas acciones van a ser muy difíciles de que se hagan".