Illa critica la citación a Pujol en Madrid y pide 'seny' como "base adecuada para la justicia"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en la clausura del acto del Dia de les Esquadres 2026 este miércoles en el Centro de Convenciones Internacionales de Barcelona (CCIB) - EUROPA PRESS

BARCELONA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha criticado la citación judicial al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol el próximo lunes ante la Audiencia Nacional (AN) para que preste declaración presencialmente y se someta a un nuevo reconocimiento médico, y ha apelado al 'seny' catalán como "base adecuada para la justicia".

"Pido 'seny'. En el 'seny' se encuentra siempre la base adecuada para la justicia", ha dicho Illa, en la clausura del acto del Dia de les Esquadres 2026 este miércoles en el Centro de Convenciones Internacionales de Barcelona (CCIB) y que ha encabezado junto a la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, y al comisario jefe de los Mossos, Miquel Esquius.

El presidente ha explicado que el lunes 13 de abril habló por teléfono con Pujol, en la que el expresidente excusó su asistencia a un acto en el Vendrell (Tarragona) para inaugurar el Any Pau Casals.

"Me dijo: 'Nada me hace más ilusión que asistir a la inauguración del Any Casals'. Pau Casals, la paz, el patriotismo de Catalunya... 'Pero no puedo venir. Estoy flojo', me dijo. 'No me siento fuerzas de venir, y ruego que me excuse usted porque me hacía ilusión estar allí'", ha relatado Illa.

"No podía ir a El Vendrell. Lo digo porque El Vendrell está bastante más cerca que Madrid. Y pido 'seny", ha insistido el presidente.