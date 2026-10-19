Illa defiende intervenir en el mercado si genera prosperidad y no "cuando convenga a algunos"

Illa en el acto anual 'Passeu 2026' organizado por Acció en Barcelona - GOVERN

BARCELONA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido intervenir cuando el mercado falla si genera prosperidad y no "cuando convenga algunos", por lo que ha pedido ser coherentes tras el encarecimiento de la energía.

"Cuando falla el mercado de la energía se pide intervenirlo, pero cuando proponemos intervenir el de la vivienda nos dicen que no. ¿La ley de la oferta y la demanda sirve para un mercado y para el otro no? Seamos coherentes", ha dicho Illa este lunes en el acto anual 'Passeu 2026' organizado por Acció en Barcelona, ha informado el Govern en un comunicado.

Illa ha defendido una economía de mercado regulada cuando el mercado falla, por lo que ha recordado que por este motivo se han puesto topes a los precios de alquiler en zonas tensionadas y se ha impulsado la construcción de vivienda.

"Debemos preguntarnos si vivimos en un mundo donde el uso de la fuerza sea la norma, con consecuencias tan graves sobre el coste de la vida y la economía", ha dicho en referencia a la subida de precios de la energía como consecuencia de las guerras en Ucrania y el Próximo Oriente.

También ha pedido mirar los beneficios de las empresas energéticas, ya que según él el incremento de precios está comportando una transferencia de recursos desde empresas consumidoras de energía a otras empresas.

Finalmente, ha defendido que los gobiernos están haciendo un "esfuerzo fiscal" para frenar la subida de precios.