Illa dice que el PSC mantiene su propuesta para las cuentas: "Lo mínimo que necesita Catalunya"

Dice que si Aragonès no quiere pactar con el PSC debe hacerlo con otros para aprobar las cuentas

BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha asegurado este sábado que su partido mantiene en las negociaciones con el Govern su ofrecimiento para aprobar los Presupuestos de la Generalitat para 2023: "Es lo mínimo que necesita Cataluña".

En su intervención en el Consell Nacional del PSC, ha defendido que la propuesta que su partido --que incluye el Hard Rock, la B-40 y la ampliación del Aeropuerto de Barcelona, entre otras-- "es de mínimos para volver a poner a Cataluña en marcha y que recupere el camino de la excelencia que nunca debería haber perdido".

Para Illa, son propuestas que tienen el apoyo de todos los territorios implicados y del Parlament, que permitirán generar prosperidad en Cataluña y proteger a la ciudadanía, y ha rechazado que sea "una propuesta de máximos, un todo o nada".

Ha recalcado que "no es tan habitual que el primer partido del Parlament y el jefe de la oposición se ofrezcan para que haya Presupuestos" y que lo hace con la intención de ordenar la política catalana, que, en sus palabras, se ha convertido en un gran desbarajuste.

LE SORPRENDE "LA ACTITUD INTRANSIGENTE" DEL GOVERN

"Sorprende la actitud intransigente de algunos. Sorprende la actitud intransigente de los que presiden el Govern más débil de la historia del autogobierno de Cataluña", ha añadido Illa.

Ha dicho textualmente que su partido presenta estas condiciones con generosidad, sin ingenuidad y con la convicción de que el actual es un tiempo complejo, y "pensando más en Cataluña y en España que en nosotros mismos".

"Parece, a veces, que el problema no son las propuestas en sí mismas, sino que las plantee el PSC. O incluso he llegado a pensar, en algún momento, que no conocen la realidad de nuestro país", ha señalado el primer secretario del PSC.

ADVERTENCIAS AL GOVERN

Sin embargo, ha advertido de que "el PSC no es una caña frágil que se inclina según sople el viento" y que, en sus palabras, no ha venido a aguantarle el paraguas a nadie, y ha señalado que su partido tiene un proyecto sólido y que en Cataluña conviene menos ruido y más trabajo.

Y ha avisado al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, de que si el Govern no comparte esta hoja de ruta que le proponen, él "tiene la obligación" de buscar apoyo en otros grupos parlamentarios para proporcionar un proyecto presupuestario a Cataluña.

"PEDRO SÁNCHEZ SE LA ESTÁ JUGANDO POR CATALUÑA"

Por otro lado, ha considerado que la Cumbre Hispano-Francesa celebrada el jueves en Barcelona permitió poner a la ciudad al primer nivel, y ha añadido que el presidente del Gobierno, "Pedro Sánchez, se la está jugando por Cataluña".

En cuanto a la manifestación de este sábado en Madrid contra el Gobierno, Illa ha asegurado que "son los extremos que se manifiestan" y ha llamado textualmente a no perder el camino de la centralidad y de la mayoría de la ciudadanía.