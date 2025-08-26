Illa y Duch se reúnen con la vicegobernadora de Hubei en la Generalitat - GOVERN

BARCELONA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el conseller de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, se han reunido este martes con la vicegobernadora Hubei Chen Ping en el marco del objetivo del Govern de estrechar lazos con China.

Este lunes, el conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, ya destacó la importancia de establecer lazos "bidireccionales y basados en la sinceridad mutua" con el país asiático y reivindicó el compromiso y confianza que mantienen, textualmente.

Lo dijo en la Jornada de Cooperación Económica y Comercial Hubei-España organizada por la Fundación Puente China y el gobierno de Hubei, celebrada en Barcelona, donde Sámper avanzó una próxima misión del Govern en China, con la mirada puesta en la provincia como destino.