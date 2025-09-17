Illa felicita a 'Sirat' por su elección para los Oscars y desea "mucha suerte" al equipo

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, inaugura la jornada de Europa Press 'Catalunya cap al futur', a 15 de septiembre de 2025, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha felicitado este miércoles a la coproducción catalana 'Sirat', de Oliver Laxe, por su elección como película para representar a España en los Oscar, y ha deseado "mucha suerte" al equipo.

"¡La coproducción catalana 'Sirat', de Oliver Laxe, representará a España en los Oscar! ¡Enhorabuena a todo el equipo y mucha suerte!", ha asegurado en un tuit recogido por Europa Press.

El conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, también ha celebrado la elección de 'Sirat', de Oliver Laxe, y ha destacado el "gran momento" de la industria cinematográfica en Catalunya.

"Orgullo enorme por esta nueva demostración del gran momento que viven el cine y la industria audiovisual en Catalunya. ¡Toda la suerte del mundo!", ha deseado, en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

'Sirat' se ha impuesto a las otras dos candidatas --'Sorda', de Eva Libertad, y 'Romería', de Carla Simón-- e inicia de esta forma su camino para el Oscar esperando a conocer si entra en el primer corte de diez títulos de la Academia como mejor película internacional.