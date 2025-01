Illa garantiza "todos los recursos" para desplegar el régimen sancionador de manera efectiva

Rechaza el pronóstico de Fernández (PP) de que el Govern no construirá 50.000 viviendas en este mandato

BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado este miércoles que el Govern desplegará en las próximas semanas "todos los recursos necesarios para poder garantizar un efectivo cumplimiento" del régimen sancionador de la Ley de vivienda catalana del 2007 pactado por el Ejecutivo y los Comuns.

Lo ha dicho en la sesión de control al Govern en el pleno del Parlament en respuesta a una pregunta de la líder de los Comuns en la Cámara, Jéssica Albiach, que ha instado a Illa a "contratar de forma urgente como mínimo a 100 inspectores para hacer cumplir la ley".

INSPECTORES PARA APLICAR EL REGLAMENTO

Por su parte, el presidente ha asegurado que el acuerdo de Govern-Comuns sobre el régimen sancionador es "positivo", y ha prometido inspectores para poder aplicar el reglamento.

"No tenga ninguna duda de que actuaremos con firmeza. En Catalunya, la ley se cumple", ha subrayado Illa.

En su turno de réplica, Albiach ha expresado que este régimen sancionador y los inspectores son "imprescindibles para hacer frente a la especulación" inmobiliaria, y ha llamado a movilizarse este viernes contra el desahucio de la Casa Orsola, en Barcelona.

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

En su intervención, el presidente del PP en el Parlament, Alejandro Fernández, ha augurado que el Govern "no va a poder construir 50.000 viviendas" en este mandato, tal como prometió Illa en octubre, en el primer debate de política general de esta legislatura en Catalunya.

"Llevamos 6 meses y no ha puesto ni un ladrillo. No es por meterle presión, pero a mí los números no me salen. Si en 6 meses ha iniciado 0 viviendas, en 42 ni el jefe de obra de Tutankamón sería capaz de meter 50.000", ha ironizado Fernández.

Illa ha respondido a Fernández que el PP también hizo pronósticos negativos sobre la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), la reforma de las pensiones y la 'excepción ibérica': "Hoy, la economía catalana y española es la que mejor funciona", ha dicho.

"Con la vivienda, pasará exactamente lo mismo. Sus pronósticos quedarán desmentidos por la realidad", ha concluido Illa.