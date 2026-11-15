Illa y Hereu piden alcanzar el 75% de participación y 176 escaños: "No vamos a empatar"

Hereu, Illa, Granados y García - EUROPA PRESS

El presidente cuestiona la auditoría que propone Feijóo: "Cuando auditáis es para recortar"

SANT JOAN DESPÍ (BARCELONA), 15 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat y líder del PSC, Salvador Illa, y el ministro y candidato a las elecciones generales por Barcelona, Jordi Hereu, han llamado al voto para alcanzar el 75% de participación y 176 escaños: "Vamos a ganar, no vamos a empatar; no vamos a parar a la derecha, vamos a derrotarla", ha dicho Hereu.

Ambos han fijado este objetivo durante el acto de campaña electoral del PSC de este domingo en Sant Joan Despí (Barcelona), junto a la número 2 de la candidatura, Eva Granados, y la alcaldesa de Sant Joan Despí, la socialista Belén García.

Illa ha sostenido que la fuerza de su partido está en los votos en vez del algoritmo, las redes sociales o el dinero, y que este objetivo se puede lograr con movilización, especialmente en Catalunya: "Catalunya debe ponerse en pie, como un solo hombre y una sola mujer".

Hereu se ha dirigido al presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, y ha asegurado que desde la comarca del Baix Llobregat y desde Catalunya van a "superar los resultados y los objetivos" que ha fijado el líder del PSOE.

"Os pido un esfuerzo de movilización como nunca", ha dicho a la militancia, porque nunca hubo tanto en juego, y ha interpelado a los sindicalistas, los progresistas, los catalanistas, pero también a los defensores del humanismo europeo y del humanismo cristiano, para que ningún voto socialista se quede en casa.

LOS ATAQUES A PEDRO Y 'BEGO'

Illa ha reiterado su petición a la derecha de tener una campaña basada en el respeto, y ha cuestionado el trato hacia Sánchez y hacia su esposa, Begoña Gómez, con quien cree que se traspasan "líneas rojas".

Recogiendo una petición de un vecino de Sant Andreu de la Barca (Barcelona), según ha explicado, ha enviado recuerdos "a Pedro y a 'Bego" y ha asegurado que la gente les trata con familiaridad por los ataques de la derecha, que cree que no pueden tolerar que defiendan a la gente normal y corriente.

EL MENSAJE DE FEIJÓO A CATALUNYA

También se ha referido al candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, y a su propuesta de auditar la Administración: "¿Por qué tienes que auditar a hospitales y escuelas, Alberto?, si ya sabemos que cuando auditáis es para recortar".

Y sobre el mensaje que Feijóo ha trasladado este domingo a los catalanes, con la promesa de inversiones en infraestructuras, le ha preguntado cómo lo hará, si otra de sus principales propuestas es recortar los impuestos: "¿Cómo cuadras los números? ¡Que es que 2 y 2 son cuatro en todas partes!".

HEREU REIVINDICA LA LLEI DE BARRIS

Hereu ha defendido las políticas de vivienda socialistas y su apuesta por los barrios, y lo ha ejemplificado en la Llei de Barris, que la Generalitat ha recuperado de la etapa de Pasqual Maragall y José Montilla, ahora con Illa al frente.

"¡Qué casualidad! Cuando nosotros gobernamos hay Llei de Barris y, cuando gobiernan o la derecha o los independentistas, se acaba la Llei de Barris", ha apuntado.

GRANADOS: EL "SACRIFICIO" A FEIJÓO

Granados, secretaria de Estado de Cooperación, ha asegurado que el proyecto de Sánchez es ejemplo para muchos en todo el mundo, y que esta etapa brillante seguirá: "¿Quién es Ester Muñoz, que dice 'Pedro Sánchez no te va a votar nadie'? Por favor, vamos a votar a Pedro Sánchez con las dos manos".

Se ha referido a las críticas de la derecha a los sindicatos, asegurando que a PP y a Vox no le gustan los derechos de los trabajadores, y también ha criticado que Feijóo pida sacrificios a los ciudadanos: "El único sacrificio que va a haber va a ser el sacrificio de los suyos a él mismo cuando vuelva a perder las elecciones".

Además ha defendido que, frente a lo que dicen PP y Vox, las pensiones no van a 'petar', sino que están garantizadas, y ha lamentado que defiendan eliminar el ministerio de Igualdad: "Las mujeres no vamos a dejar que nos quiten ninguno de los derechos".

BELÉN GARCÍA: DERECHOS EN JUEGO

La alcaldesa, Belén García, ha reivindicado la transformación de los municipios de los socialistas y ha alertado de los riesgos reales de que no haya movilización el 29N, citando las pensiones o los salarios, "el derecho a querer y a sentirse como cada uno quiera" y el derecho de las mujeres a sentirse seguras.

Ha valorado las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez, y ha citado la apuesta por la convivencia y la tranquilidad en Catalunya, gracias a la Ley de Amnistía que impulsó el Ejecutivo "de forma valiente".

Han arropado a Illa y Hereu las conselleras de la Generalitat Esther Niubó y Núria Montserrat, varios alcaldes socialistas del Baix Llobregat y el expresidente y exministro José Montilla, entre otros.