Illa insiste en densificar las ciudades catalanas y defiende construir tanta vivienda "como quepa"

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, durante una cumbre de partidos, en el Palau de la Generalitat, a 13 de marzo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Illa ha convocado una cumbre de partidos para acordar medidas de respuesta - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha insistido en que hay que densificar las ciudades catalanas como solución para abordar la crisis de la vivienda y ha defendido construir "tanto como quepa".

En su intervención este miércoles en el Fòrum Municipalisme organizado por Prensa Ibérica y El Periódico de Catalunya, Illa ha apostado por intensificar la construcción de viviendas y densificar Catalunya si realmente se quiere "afrontar una emergencia de país".

También ha pedido coraje a los alcaldes en este ámbito y ha asegurado que los que apuesten por la vivienda no estarán solos: "Tendrán al Govern de Catalunya al lado, políticamente, jurídicamente y económicamente", ha añadido.

Ha señalado que ningún ayuntamiento podrá resolver en solitario el problema de la vivienda, por lo que ha instado a trabajar conjuntamente: "Mano extendida para activar y no para frenar. Mano extendida para planificar, para optimizar y para conseguir ganar vivienda con sensatez, de manera sostenible".

El presidente de la Generalitat ha asegurado que la prioridad del Govern es la necesidad de las personas que no cuentan con una oferta accesible de vivienda, y también ha defendido la aplicación de la ley a todo el mundo: "Mano tendida para proteger a los vecinos, no para especular".

EL GOVERN Y LOS AYUNTAMIENTOS

Illa también ha asegurado que la Generalitat ha vuelto a estar presente en Europa, pero también en los ayuntamientos, algo que ha lamentado que "en algunas etapas del pasado no siempre ha sido así", y ha sostenido que su Govern es el que está poniendo más recursos a disposición de los municipios.

Además, el presidente catalán ha reivindicado la seguridad pública como una política progresista y social, y ha afirmado que, desde que él es presidente, "Catalunya es más segura, hay menos delitos y hay más eficacia policial".

En materia educativa, también ha llamado a la colaboración con los ayuntamientos para reformar las escuelas catalanas, ya que asegura que se han encontrado un parque de centros educativos "muy envejecido, fruto de años de desinversión", tras lo que ha apostado por revertir esta situación y también acabar con las instalaciones provisionales con módulos prefabricados y climatizar escuelas.