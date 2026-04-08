Illa tacha de insoportables las amenazas de Trump y celebra el alto el fuego: "Es un paso adelante"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, durante una reunión del Consell Executiu extraordinario, en el Palau de la Generalitat, a 19 de marzo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El Govern de la Generalitat ha aprobado hoy en un Consell Exec - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha calificado de insoportables las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de destruir toda una civilización en la guerra en Irán, y ha celebrado el alto el fuego acordado este miércoles: "Es un paso adelante".

En su intervención este miércoles en el Fòrum Municipalisme organizado por Prensa Ibérica y El Periódico de Catalunya, Illa ha lamentado que la normalidad esté "sometida a amenazas expresadas con tanta frivolidad como contundencia", y ha criticado el lenguaje y la actitud de Trump.

Ha apostado por "redoblar los esfuerzos para recuperar la sensatez en todos los ámbitos, pero especialmente en las relaciones internacionales" y acabar con la política de que el más fuerte hace lo que quiere.

El presidente catalán ha llamado a volver "a los ámbitos multilaterales, con las normas acordadas" en relaciones internacionales, y ha asegurado que el alto el fuego es una tregua para poder resolver diferencias de forma razonada, cuerda y con sensatez.

"Nosotros estamos por el 'sí' a la paz, que no es una utopía imposible, que nos debemos proponer trabajar para conseguir un mundo regido por la paz", ha subrayado Illa.