Illa tacha de insoportables las amenazas de Trump y celebra el alto el fuego: "Es un paso adelante"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, durante una reunión del Consell Executiu extraordinario, en el Palau de la Generalitat, a 19 de marzo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El Govern de la Generalitat ha aprobado hoy en un Consell Exec
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, durante una reunión del Consell Executiu extraordinario, en el Palau de la Generalitat, a 19 de marzo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El Govern de la Generalitat ha aprobado hoy en un Consell Exec - Alberto Paredes - Europa Press
Europa Press Catalunya
Publicado: miércoles, 8 abril 2026 11:41
Seguir en

BARCELONA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha calificado de insoportables las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de destruir toda una civilización en la guerra en Irán, y ha celebrado el alto el fuego acordado este miércoles: "Es un paso adelante".

En su intervención este miércoles en el Fòrum Municipalisme organizado por Prensa Ibérica y El Periódico de Catalunya, Illa ha lamentado que la normalidad esté "sometida a amenazas expresadas con tanta frivolidad como contundencia", y ha criticado el lenguaje y la actitud de Trump.

Ha apostado por "redoblar los esfuerzos para recuperar la sensatez en todos los ámbitos, pero especialmente en las relaciones internacionales" y acabar con la política de que el más fuerte hace lo que quiere.

El presidente catalán ha llamado a volver "a los ámbitos multilaterales, con las normas acordadas" en relaciones internacionales, y ha asegurado que el alto el fuego es una tregua para poder resolver diferencias de forma razonada, cuerda y con sensatez.

"Nosotros estamos por el 'sí' a la paz, que no es una utopía imposible, que nos debemos proponer trabajar para conseguir un mundo regido por la paz", ha subrayado Illa.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado