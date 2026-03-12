Illa insta a "mirar hacia el futuro con esperanza" pese a atravesar momentos difíciles y conflictos

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en el acto del 120 aniversario del RACC - EUROPA PRESS

BARCELONA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha instado este jueves a "mirar hacia el futuro con esperanza" pese a atravesar momentos difíciles, como la pandemia, y entornos geopolíticos desafiantes, como la guerra en Ucrania o el actual conflicto en Irán.

Así lo ha expresado en su intervención en el acto del 120 aniversario del RACC, celebrado en La Pedrera de Barcelona, en el que ha puesto de ejemplo a la institución a la hora de "mirar hacia adelante, adaptándose a las necesidades del país y sumando".

"Hace 120 años también había tensiones y nerviosismos, pero actores como el RACC decidieron mirar hacia adelante, viendo oportunidades pese a no saber si el automóvil sería un sector próspero", ha subrayado el presidente, enviando un mensaje de "esperanza" a la ciudadanía dado el contexto geopolítico actual.

JOSEP RULL

Con la mirada puesta en los orígenes, el presidente del Parlament, Josep Rull, ha recordado que el RACC nació en 1906, en una Catalunya "dinámica, con la revolución industrial en plenitud, un modernismo que llegó a su esplendor y un novecentismo que mostraba sus credenciales".

Ha subrayado que, en estos 120 años de trayectoria, ha tenido la capacidad de "entender las palancas que movían el mundo, anticiparse a la modernidad y a la cultura automovilística y motociclística, reflexionar sobre la sostenibilidad y transición energética y hacer próspero el deporte catalán".

JAUME COLLBONI

En la misma línea, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha calificado al RACC como "una pieza imprescindible en la movilidad de Barcelona" en un momento de transformación del transporte en Barcelona, citando las nuevas estaciones de La Sagrera y Sants.

"Definir la movilidad es definir el modelo de ciudad que queremos y por eso es importante el aporte del RACC en este debate", ha afirmado, añadiendo que también es clave en su estrategia para alcanzar los cero muertos y heridos graves en las carreteras.

JOSEP MATEU Y XAVIER PÉREZ

Del lado del RACC, el presidente, Josep Mateu, ha destacado que los 120 años de historia de la entidad reflejan que es un "patrimonio compartido" y que su ambición es una movilidad mejor, más segura, limpia, asequible y adaptada a las necesidades de las familias.

En esta línea, el director general, Xavier Pérez, ha profundizado en algunas de las innovaciones que ha protagonizado la institución, como los helicópteros medicalizados a finales de los 80, y líneas de futuro a tener en cuenta, como los vehículos autónomos, la electromovilidad y su sistema de innovación abierta, conectando el talento propio con el de universidades y startups.

En la actualidad, el RACC cuenta con más de 890.000 socios y más de 1.000 empleados, y mantiene un índice de satisfacción de 8,86 sobre 10.

DEBATE: 'LA GRAN BARCELONA'

A continuación, ha tenido lugar un debate bautizado como 'La gran Barcelona', en la que el presidente de Aena, Maurici Lucena, ha anticipado que la globalización "seguirá creciendo", así como los vuelos más sostenibles, y ha agradecido a Illa su aporte para conseguir la luz verde a la ampliación del Aeropuerto de Barcelona.

"Cuando consigues convertirte en un gran nodo, no tienes por qué recibir más gente", ha añadido, citando el ejemplo de Madrid, y se ha mostrado a favor de aumentar los impuestos turísticos para equilibrar la presión que ejercen los visitantes en la ciudad.

Desde el plano municipal, el exalcalde de Barcelona Xavier Trias, ha animado a generar una Barcelona "con una buena calidad de vida", una estrategia que a su parecer pasa por planificar bien y conjuntamente.

"Yo soy usuario de Vall d'Hebron. ¿A quién se le ocurrió hacer un hospital en bajada? Hay que planificar bien, y eso no es fácil si no se sabe dónde quieres llevar a la ciudad", ha bromeado.

Pensando en el transporte del futuro, el director gerente de Barcelona d'Infraestructures Municipals (Bimsa), Ricard Font, ha apostado por el tren y el bus eléctricos, el coche autónomo y la moto eléctrica de cara a la movilidad del futuro, favoreciendo una micromovilidad urbana a través de motos y bicicletas.

Ha mencionado retos para la movilidad ferroviaria, como la descarbonización, la vivienda, la competitividad y la ambición del crecimiento.

Por último, el presidente de Barcelona Oberta, Gabriel Gené, ha hecho hincapié en la necesidad de que haya accesibilidad en el centro urbano, también con el vehículo privado, en favor del comercio de la capital catalana.

"Si no somos capaces de que las personas lleguen a los lugares con una accesibilidad adecuada, los negocios lo tendrán difícil para sobrevivir", ha agregado.

UN CLUB VINCULADO AL DEPORTE DE MOTOR

En honor a su vínculo por el deporte, como impulsor del Circuit de Barcelona-Catalunya y de la formación de pilotos de élite mundial, el RACC ha organizado también un debate con los pilotos Àlex Crivillé, Luis Moya, Laia Sanz y Luis Pérez-Sala.

Referente del Trial y el Dakar, Sanz ha dicho sentirse "pionera" en un mundo repleto de hombres, con el apoyo del RACC en el camino, y Pérez-Sala ha puesto en valor la industria del automóvil en España, como Seat, Nissan o Montesa, y competiciones como la Copa Catalunya o el Mundial de Fórmula 1.

Preguntados sobre por qué Catalunya tiene tantos campeonatos del mundo en el deporte del motor, Crivillé ha mencionado aspectos como "el clima, el Circuit y la formación", mientras que Moya ha dado importancia al RACC, por su apoyo en la trayectoria de los pilotos españoles, muchos de los cuales han levantado títulos mundiales.