Illa lamenta la muerte del empresario Cristóbal Colón y elogia su apuesta por la inclusión

El empresario y fundador de la empresa La Fageda, Cristóbal Colón. - LA FAGEDA / EVA GÜIBAS

BARCELONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha dado el pésame a la familia, amigos y a todo el equipo de La Fageda por la muerte de su fundador, el empresario Cristóbal Colón, a los 77 años, de quien ha elogiado su apuesta por la inclusión.

"Nos ha dejado Cristóbal Colón, fundador de La Fageda y una persona que demostró que la inclusión y la dignidad también se construyen creando oportunidades. Con innovación y valores, ejemplo de la Catalunya que somos", ha escrito este jueves en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Ha recordado que, desde 1982, su proyecto "ha transformado muchas vidas y se ha convertido en un referente de la economía social en Catalunya", y que en 2009 recibió la Creu de Sant Jordi en reconocimiento a esta trayectoria.