Illa llama a los catalanes a "renovar la confianza" en las instituciones y en las personas

1116078.1.260.149.20260910210802 El presidente de la Generalitat, Salvador Illa. - RUBÉN MORENO-GOVERN

BARCELONA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha llamado este jueves en el mensaje institucional con motivo de la Diada del 11 de Setembre a "renovar la confianza" en las instituciones y en las personas.

Ha reivindicado la capacidad de Catalunya para afrontar retos globales y ha afirmado que en pleno siglo XXI, debe guiar al "resto de países de Europa y del mundo".

"Tomemos conciencia del momento trascendental que vive el mundo", y se ha referido a la seguridad y la autonomía de Europa, la guerra en Ucrania, la irrupción de la inteligencia artificial y las consecuencias del cambio climático.

AL LADO DE LA PAZ

Illa ha remarcado que "Catalunya está del lado de la paz y de los valores fundacionales de la Unión Europea", que apuesta, ha dicho, por una tecnología al servicio de la dignidad de las personas y que afronta el cambio climático guiada por la ciencia.

También ha llamado a actuar con "unidad de país" en ámbitos como la educación, las infraestructuras, el acceso a la vivienda y el nuevo modelo de financiación autonómica.

"En todos ellos, si cada uno se limita a su propio interés, Catalunya pierde. Si todos pensamos y actuamos en el conjunto del país, Catalunya gana", ha asegurado.

Ha defendido la necesidad de elevar el listón de la exigencia y excelencia colectiva: "Ni el conformismo ni el pesimismo forman parte de nuestro talante. Somos gente trabajadora, con empuje, con valores y con imaginación".

CONVIVENCIA Y PERTENENCIA

Ha reivindicado la convivencia y el sentimiento de pertenencia, y ha afirmado que Catalunya es y quiere continuar siendo "un solo pueblo", y ha añadido que nadie es más catalán que nadie.

Illa ha remarcado que Catalunya es "un país rico y diverso" gracias a los vínculos generados entre catalanes y personas venidas de todo el mundo que han hecho de Catalunya su hogar.

"EL ODIO NO TIENE CABIDA"

"No podemos permitir que nada ni nadie ponga en peligro la convivencia de Catalunya. En nuestra casa el odio no tiene cabida", ha advertido.

Finalmente, ha asegurado que "Catalunya lo tiene todo para que le vaya bien", y ha recordado el objetivo de convertirla en el mejor lugar de Europa para vivir, convivir, estudiar, trabajar, emprender, invertir, crear, querer y soñar.