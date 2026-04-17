Illa y Morant exponen a Lula el sistema de investigación catalán y visitan el BSC

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, han visitado junto al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, el Barcelona Supercomputing Center (BSC) - GOVERN

BARCELONA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, han visitado junto al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, el Barcelona Supercomputing Center (BSC), y le han presentado el sistema de investigación de Catalunya.

La visita se ha producido la tarde de este viernes en Barcelona, después de la cumbre España-Brasil que ha presidido Lula junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palau de Pedralbes, y ha asistido también la consellera de Investigación y Universidades de la Generalitat, Núria Montserrat, han informado fuentes del Govern.

Illa ha puesto de relieve la gobernanza pública del BSC, que se gestiona por parte del Gobierno y de la Generalitat, y ha defendido ante Lula que es una forma de garantizar que se pone "la tecnología al servicio del interés común".

El presidente ha obsequiado a Lula en su visita con la figura de un dragón de Antoni Gaudí, y con dos libros.

El primero es 'Teoría de la seguridad jurídica', del jurista constitucional brasileño Humberto Ávila, editado por la Cátedra de Seguridad Jurídica de la Universidad de Girona, que colabora estrechamente con instituciones brasileñas; y el segundo 'Prova sense convicció', del doctor Jordi Ferrer-Beltrán, director de esta cátedra, traducido al portugués y que se utiliza para la formación de juristas y jueces en Brasil.