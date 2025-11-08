Illa muestra "confianza en llegar a buen puerto" en la negociación de presupuestos y financiación

Archivo - El presidente de la Generalitat, Salvador Illa (Archivo) - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

TARRAGONA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha mostrado este sábado con "confianza en llegar a buen puerto" respecto a las negociaciones para aprobar unos presupuestos en Catalunya de cara al 2026 y para acordar la financiación singular.

En el marco de la conferencia "Catalunya lidera. Un model econòmic de prosperitat compartida", desde Reus (Tarragona), ha asegurado que el Govern trabajará para preservar la estabilidad y cumplir los pactos y los acuerdos.

Ha apelado, en sus palabras, a poner el interés general y el bien común por encima de todo: "Este es el camino y el método, no tengo ninguna duda, que nos permitirá conseguir la nueva financiación para Catalunya y dotar el país del presupuesto que necesitamos".

"Estamos haciendo tanto trabajo como podemos", ha dicho, y ha insistido en poner el foco en la estabilidad y lo que califica de generación de prosperidad.

VIVIENDA

También se ha querido referir a la vivienda que, ha dicho, "es la principal preocupación de los catalanes y el principal factor de desigualdad", y ha reiterado que para solucionar esta problemática es necesario un cambio de paradigma, textualmente.

Así, ha defendido la acción del Govern y ha destacado que se pondrá en marcha "un nuevo acuerdo de país por la vivienda para activar de manera inminente los planeamientos urbanísticos en todo el país y disponer de más suelo".

En esta línea, ha defendido que generar prosperidad no sirve si no se garantiza "el acceso a la vivienda como un derecho y no como un negocio especulativo".

POLÍTICA DE "ESPERANZA"

Por otra parte, ha criticado a los que "optan por un debate público de falsa indignación, de confrontación, de inestabilidad y de miedo" y ha defendido llenar el debate público de esperanza, en sus palabras.

Ha citado como ejemplo de "esperanza de la política" los últimos resultados electorales en Estados Unidos, en estados como Virgina o California, ha asegurado.

También ha querido destacar que en el ámbito económico cree que Catalunya "avanza por el buen camino" y ha explicado que ha crecido un 2,4% en el tercer trimestre de 2025 en comparación con el año pasado.

"Ahora tenemos que conseguir, este es el reto, que este crecimiento llegue a los bolsillos de las familias y que el PIB per cápita aumente más", ha añadido.

INVERSIONES EN TARRAGONA

Sobre el área de Tarragona, ha destacado que es una de las "áreas industriales, logísticas y portuarias más importantes de España y de Europa", y ha explicado que el Govern está trabajando para transformar la industria petroquímica y garantizar su competitividad y para impulsar el corredor ferroviario entre Tarragona, Lleida y Zargoza, entre otras actuaciones.

También ha subrayado la construcción de una nueva estación de autobuses en Reus y las "oportunidades del patrimonio cultural del Camp de Tarragona" para lo que, dice, han creado el Consorci de Gestió del Patrimoni de Tarraco.