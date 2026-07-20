Illa nombra a Raúl Moreno conseller de Derechos Sociales en sustitución de Martínez Bravo

Martínez Bravo deja el cargo por

Archivo - El presidente de la Generalitat, Salvador Illa
Archivo - El presidente de la Generalitat, Salvador Illa - David Zorrakino - Europa Press
Europa Press Catalunya
Publicado: lunes, 20 julio 2026 8:47
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   BARCELONA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

   El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha nombrado este lunes al hasta ahora secretario general de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Raúl Moreno, como nuevo conseller de Derechos Sociales en sustitución de la consellera Mònica Martínez Bravo.

   Según ha avanzado 'El Periódico de Catalunya' y ha explicado Illa en una declaración institucional desde la Generalitat, Illa ha agradecido a Martínez Bravo "su dedicación y su compromiso" en sus dos años al frente de la cartera y ha destacado el rediseño del sistema de protección social como pilar que asegura que es fundamental del estado del bienestar.

   Illa ha señalado que con el relevo se da continuidad al trabajo de Martínez Bravo y ha expresado que Moreno es una persona con solvencia, integridad y conocimiento en el ámbito social.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)

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