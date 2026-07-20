Martínez Bravo: "Ser consellera ha sido el honor más grande de mi vida"

Archivo - La consellera de Derechos Sociales, Mónica Martínez Bravo, durante una sesión de control al Govern, en el Parlament de Catalunya, a 20 de mayo de 2026, en Barcelona - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera saliente de Derechos Sociales de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, ha asegurado este lunes: "Ser consellera ha sido el honor más grande de mi vida. La vocación de servicio público y haber visto cómo se puede mejorar la vida de la gente son una fuerza que me acompañará siempre".

En un apunte en sus redes sociales, Martínez Bravo ha asegurado que continuará "con la misma convicción, pero desde un ámbito diferente, contribuyendo desde la ciencia económica y el debate de las ideas".

"Gracias, presidente (Salvador) Illa, por la confianza. Gracias a todo el equipo, por el compromiso y por haber caminado juntos. Y gracias a tantas personas, ciudadanos y entidades que me han transmitido su afecto y su fuerza", ha asegurado.

Ha asegurado que se va "con el corazón lleno, con la ilusión de saber que la Conselleria quedará en las mejores manos y con más ganas que nunca de seguir avanzando para hacer de este mundo un lugar más justo".

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha nombrado este lunes al hasta ahora secretario general de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Raúl Moreno, como nuevo conseller de Derechos Sociales en sustitución de Martínez Bravo.