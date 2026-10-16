Illa y Pané presentan un plan que incluye subir la esperanza de vida con buena salud a los 70 años

Archivo - Fachada de la Conselleria de Salud, a 17 de enero de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat y la consellera de Salud, Salvador Illa y Olga Pané, han presentado este jueves el Pla de Salut de Catalunya-Horitzó 2035, con 135 medidas y 50 objetivos, entre los cuales está incrementar la esperanza de vida con buena salud de los 68 años actuales a los 70 y reducir un 15% la mortalidad evitable.

Illa ha presentado el plan diciendo que "marcará cómo evolucionará la salud" de Catalunya los próximos 10 años, y ha destacado que el acto de este viernes es uno de los más importantes sobre salud.

PANÉ: "SALUD, BIENESTAR Y AUTONOMÍA"

Pané ha destacado que la estrategia propone pasar de reaccionar frente a la enfermedad a "generar condiciones para que las personas puedan vivir con más salud, bienestar y autonomía".

"Tener un buen sistema sanitario es imprescindible, pero no es suficiente para explicar la salud de una población. La salud está condicionada por cómo nacemos, crecemos, vivimos, trabajamos y envejecemos. Visto desde esta perspectiva, mejorar el salario mínimo es una buena medida de salud pública", ha añadido.

LA ELABORACIÓN DEL PLAN

El plan, el décimo de este tipo impulsado en Catalunya, quiere marcar el rumbo de las políticas de salud de la última década a partir de la evidencia científica.

La estrategia se ha elaborado a partir de un proceso en que han participado más de 4.300 personas, incluyendo a 3.400 ciudadanos, más de 700 profesionales de la salud y representantes del Govern, el mundo local, entidades sociales y distintos sectores económicos y sociales.

Se articula a partir de 6 ejes: la prevención, las desigualdades en salud, la salud mental, el envejecimiento, el medio ambiente y la atención sanitaria centrada en las personas.

OBJETIVOS PARA 2035

De cara a 2035, además de aumentar la esperanza de vida con buena salud hasta los 70 años, se quiere reducir un 15% la mortalidad evitable por todas las causas (10.939 en 2024) y llegar al 70% de supervivencia en cáncer a los 5 años.

El Govern quiere situar el consumo de tabaco en adultos por debajo del 15%; conseguir que más del 50% de adultos cumpla las recomendaciones de actividad física; reducir el exceso de peso por debajo de 30% en niños y 50% en adultos, y superar el 20% de consumo diario de 5 raciones de fruta y verdura.

BIENESTAR Y DESIGUALDADES

Entre los objetivos también se incluyen reducir el bajo bienestar emocional por debajo del 10% y reducir el dolor por debajo del 30%, y disminuir las desigualdades asociadas.

El plan aspira a disminuir las diferencias por género, nivel educativo, situación socioeconómica y territorio, y medir el acceso, la calidad, la seguridad y los resultados según los principales ejes de desigualdad.

También buscará "tender a eliminar" el cáncer de cuello de útero y la infección por el virus de la hepatitis C y reducir la mortalidad evitable por determinados cánceres, ictus y suicido.

ACCIONES DE ALTO IMPACTO

Para lograr estos objetivos, 25 de las 135 acciones previstas se consideran de "alto impacto": incluyen trabajar con el sector de la distribución alimentaria para impulsar supermercados más saludables y sostenibles, aplicar una fiscalidad positiva para una alimentación saludable y aprobar la nueva Ley del tabaco.

También se quiere reforzar la mejora urbana ambiental y social en el marco del Plan de barrios, así como los centros de atención primaria en zonas de alta vulnerabilidad.

El plan contempla trabajar con los departamentos de Educación y Deportes en ámbitos como la prevención del fracaso escolar y la promoción de la salud y los niños, y en el fomento de las vías ciclistas, el deporte extraescolar o la prescripción de actividad física desde la atención primaria, entre otros.

SALUD MENTAL Y ENVEJECIMIENTO

La estrategia buscará reforzar la atención primaria en materia de salud mental, integrar la red de adicciones y la de salud mental, apoyar a la crianza, intervenir de forma "integral" en el bienestar emocional en el entorno donde crecen, aprenden y juegan los niños, y poner énfasis en el bienestar emocional.

Además, buscará prevenir las caídas en personas mayores con un abordaje "multicomponente" con ejercicio físico, nutrición, medicación y apoyo social.

El plan tendrá un plan operativo plurianual que se hará cada 3 años, y la mayoría de medidas podrán llevarse a cabo con los recursos ordinarios de la Generalitat, aunque, de necesitarse, podría ampliarse el presupuesto más adelante.

"CERO VOZ A LA ANTICIENCIA"

El presidente ha reiterado su "disgusto" tras la emisión de una entrevista de un programa de 3Cat a una pareja antivacuna, a quienes considera que no se debe dar voz.

"Vuelvo a hacer un llamamiento a los medios de comunicación; a todos, pero especialmente a los públicos: cero voz a la anticiencia. Cero voz a la anticiencia y toda la voz a los profesionales que entienden de esto", ha dicho.

Fuentes de 3Cat declararon a Europa Press esta semana que respetan la opinión de Illa y todo su derecho a opinar, y explicaron que el vídeo con esas declaraciones contra las vacunas era previo a un debate en el que dos científicas explicaban después las bondades de vacunarse y criticaban a quienes se oponen a vacunarse.