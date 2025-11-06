Illa pide máxima precaución ante el episodio de "lluvias torrenciales" en Catalunya

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS

BARCELONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido este jueves máxima precaución ante el episodio de "lluvias torrenciales" que vive Catalunya.

En un apunte en 'X' recogido por Europa Press, ha aconsejado seguir las indicaciones de Protecció Civil, evitar desplazamientos innecesarios y no acercarse a ríos y barrancos.

Hasta las 9.30 horas de este jueves, el teléfono de emergencias 112 ha recibido 527 llamadas por el temporal de lluvias, que afecta especialmente al litoral y prelitoral catalán.