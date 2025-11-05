El Govern pide extremar precauciones por "lluvias torrenciales" este jueves

Archivo - Lluvia en una imagen de archivo - SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT - Archivo

BARCELONA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, ha pedido a la ciudadanía que extreme las precauciones y que evite desplazamientos innecesarios ante el episodio de "lluvias torrenciales" que se espera que afecte a Catalunya desde la madrugada de este jueves.

Lo ha comunicado en una rueda de prensa después de una reunión del Comité Asesor del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (Cecat), que ha encabezado el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, este miércoles por la tarde.

La directora del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), Sarai Sarroca, ha dicho que se esperan lluvias intensas, que "durarán poco" y que se moverán de forma muy rápida.

El Meteocat mantiene un aviso de 4 sobre 6, pues se esperan 40 litros por metro cuadrado en media hora en diferentes puntos del territorio, sobre todo en el litoral y prelitoral.

Este miércoles por la tarde las lluvias se concentran en Aragón y llegarán durante la madrugada a Terres de l'Ebre (Tarragona), desde donde se desplazarán hasta llegar a las comarcas de Barcelona entre las 8 y las 10 de la mañana del jueves, donde se pueden llegar a registrar entre 50 y 60 litros por metro cuadrado.

A partir del mediodía las precipitaciones se desplazarán hacia las comarcas de Girona, especialmente al extremo norte, litoral y prelitoral.

Sarroca ha destacado que se espera la primera nevada de la temporada, con una cota que bajará a los 1.800 o 1.900 metros, y rachas de viento que pueden llegar a los 60 kilómetros por hora.

ALERTA MÓVIL

Parlon ha subrayado que se esperan lluvias intensas entre Tarragona y Barcelona coincidiendo con la hora de desplazamientos hacia los trabajos y que a las 21.00 horas de este miércoles se ha enviado una alerta a los móviles de las comarcas afectadas para avisar de la intensidad de las lluvias.

Ha pedido evitar desplazamientos que sean innecesarios en momentos en los que la lluvia sea más intensa y ha solicitado especial precaución en vías como la AP-7, la N-340, la C-31 y la C3-2.

También, ha solicitado a la población que se aleje de rieras y barrancos y que si se tiene el coche aparcado en una riera "o se retira antes de que empiece a llover con intensidad o ya no se retira a medida que llueve mucho, porque podemos tener accidentes no deseados".

Asimismo, durante la noche del miércoles al jueves se mantendrá un refuerzo en el Cecat para un monitoreo "constante" de la situación, de forma que si se complica se puedan tomar otro tipo de decisiones que podrían afectar a la movilidad con el fin de proteger a la población.