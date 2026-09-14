Illa prevé movilizar 2.500 millones para climatizar todas las escuelas públicas catalanas en 5 años

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ofrece la conferencia 'El futur és aquí' por el ecuador de su mandato, a 14 de septiembre de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado que el Govern movilizará hasta 2.500 millones de euros para climatizar todas las escuelas públicas de Catalunya (2.530 centros) en los próximos 5 años, para el curso 2031-2032.

"Para el curso 2030-2031 habremos climatizado los 2.530 centros públicos del país", ha anunciado en la conferencia que ha pronunciado este lunes con motivo del ecuador de la legislatura en el Museu Marítim de Barcelona.

Ha afirmado que muchos centros sufren "años de desinversión que les han dejado sin las condiciones que los maestros y los alumnos merecen" y que por ello presentan un plan con recursos y un calendario concreto.

El presidente se comprometió a presentar un plan de climatización la semana pasada, el día antes del inicio del curso escolar y en medio del conflicto educativo abierto el curso pasado y que todavía sigue en marcha, y que también se impulsaría la adecuación climática de centros residenciales.

1 DE CADA 4 ANTERIOR A 1960

El Departament de Educación gestiona actualmente 2.530 centros educativos públicos, el 26,5% de los cuales construidos antes de 1960 y el 70% anteriores a 2007, cuando entró en vigor el reglamento de instalaciones térmicas, por lo que el plan pretende climatizar los centros que actualmente tengan deficiencias en este ámbito.

Para este curso, el Govern ya puso en marcha en abril un plan de choque de 20 millones para instalación de ventiladores y otras actuaciones de mejora inmediatas para 392 centros.

El plan anunciado por Illa va más allá e incorporará elementos de climatización integral a los centros, pero no incluye a los centros de la ciudad de Barcelona, gestionados por el Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) y que tienen su propio plan, ni a los centros que actualmente están en módulos prefabricados y que ya están climatizados.

100 CENTROS PRIORITARIOS

De entrada, durante el curso 2027-2028 se actuará con 100 millones en 100 centros educativos "prioritarios" a través de Infraestructures.cat, medio propio de la Generalitat.

Se han priorizado aquellos en áreas geográficas con temperaturas más extremas de frío y calor, teniendo en cuenta que hubiera centros de las distintas demarcaciones catalanas, y en función del nivel de vulnerabilidad de los alumnos de estos centros.

EL PAPEL DE LOS MUNICIPIOS

El resto de centros se climatizará a través de dos vías: a través de los ayuntamientos con fondos de la Generalitat, o directamente a través de la Generalitat con inversión propia o mediante colaboraciones publicoprivadas.

Respecto a la primera vía, este año se abrirá una convocatoria para los ayuntamientos que tengan interés en asumir la ejecución de las inversiones para climatizar los centros, y la Generalitat devolverá las inversiones realizadas por los ayuntamientos como tarde en 2037.

Aquellos ayuntamientos que tengan ya fondos podrán hacer ellos mismos la ejecución, y la Generalitat devolverá los fondos íntegramente; y aquellos que no tengan capacidad actualmente para asumir las inversiones, podrán pedir un crédito al Institut Català de Finances (ICF) con interés subvencionado por la Generalitat, que también asumirá el coste de la obra.

Una vez el Govern conozca cuál es el nivel de interés de los ayuntamientos para climatizar los centros de sus municipios, se activará la segunda vía, con medidas para atender al resto de centros a climatizar mediante colaboraciones publicoprivadas, además de la inversión directa del Departamento.

Todo ello se materializará a través de dos acuerdos del Consell Executiu de este martes.

ÁMBITO RESIDENCIAL

Illa también ha anunciado que tomarán medidas para climatizar centros residenciales, y hasta 2031 se intervendrá en 51 residencias de titularidad pública con 58 millones de euros de la Generalitat.

En paralelo, se articularán medidas para colaborar en la climatización de centros de iniciativa privada o de iniciativa social que tengan plazas concertadas con la administración.

Así, en 2027 el Govern movilizará 50 millones para bonificar parte de los intereses de préstamos que adquieran estos centros residenciales para climatizar los centros, medida que el Ejecutivo prevé que pueda ayudar a climatizar entre 40 y 45 centros privados o del tercer sector con plazas públicas.