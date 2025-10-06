Illa propondrá medidas de vivienda en el DPG y pedirá colaboración público-privada, según Dalmau

Archivo - El presidente del Govern, Salvador Illa, y el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Emplaza a los grupos a moverse por los Presupuestos aunque no han empezado las negociaciones

El presidente de la Generalitat, Salvador illa, propondrá medidas en materia de vivienda en el Debate de Política General (DPG) de esta semana en el Parlament y apelará a la colaboración público-privada, según ha explicado este lunes el conseller de Presidencia, Albert Dalmau,

En una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, ha concretado que anunciará iniciativas sobre vivienda "de aplicación inmediata y, sobre todo, también apelando a la colaboración público-privada".

"Si algo sabemos de la cuestión de la vivienda es que solos no lo resolveremos todo. La administración pública debe hacer una parte importante. Y necesitamos más vivienda de protección, más vivienda de protección de alquiler y dar facilidades para que los jóvenes puedan comprar un piso cuando se lo quieren comprar", ha añadido.

Pese a reivindicar las medidas que han impulsado desde el Govern, ha asegurado que no es suficiente porque "hay que generar más oferta de vivienda libre en el país, de compra y de alquiler" para afrontar lo que, a su juicio, es un déficit histórico en Catalunya.

"ESTABILIDAD SÓLIDA"

Tras considerar que el Govern tiene una "estabilidad sólida" para gobernar tras los acuerdos de investidura con ERC y Comuns, ha abogado por la importancia de aprobar el proyecto de Presupuestos de 2026.

Pese a que aún no han empezado las negociaciones con los grupos, les ha emplazado a abrirse a acuerdos, "y esto significa moverse de posiciones porque, todo en la vida, a uno no es como le gustaría".

También ha constatado que Illa, estando en la oposición, "siempre" tendió la mano para aprobar presupuestos del Govern que encabezó Pere Aragonès.

Sobre el corte de la R3 de Rodalies que se alargará hasta enero de 2027, Dalmau ha explicado que es una obra necesaria para desdoblar la línea, consciente de que provocará "una molestia muy grande".

"Nuestro trabajo es garantizar que el transporte alternativo funcione. Ha habido experiencias que no me han gustado", ha admitido Dalmau, por lo que ha pedido paciencia y ha dejado claro que retocarán lo que sea necesario para asegurar un buen servicio alternativo.