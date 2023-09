Illa (PSC) avisa ante negociaciones: "Nada que salga del marco de la Constitución tiene recorrido"

Pide que "el Govern gobierne" y dice que no tiene prisa para celebrar elecciones

BARCELONA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha vuelto a enmarcar las negociaciones para una investidura del candidato socialista a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, con los independentistas en el escenario constitucional y ha avisado: "Nada que salga del marco de la Constitución tiene recorrido".

Lo ha dicho este martes en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press después de que el presidente de la Generalitat y dirigente de ERC, Pere Aragonès, haya insistido en una amnistía y un referéndum y el mismo día en que el expresidente y eurodiputado Carles Puigdemont expondrá las exigencias de Junts en una conferencia en Bruselas.

Illa ha asegurado que no le "gusta hablar de líneas rojas" y ha instado a tejer acuerdos y aprovechar la oportunidad que, a su juicio, constituyen los resultados electorales del 23J para Catalunya y España y reeditar una coalición progresista.

Asimismo, ha pedido "hacerlo metódicamente y con discreción" al ser preguntado por el encuentro entre Puigdemont y la vicepresidenta del Ejecutivo central y líder de Sumar, Yolanda Díaz, en Bruselas este lunes.

El líder socialista ha valorado que con ERC --cuyos votos también necesita Sánchez para ser investido-- "la relación está más engrasada", si bien ha llamado a no dar a nadie por descontado.

GENERALITAT Y PRESUPUESTOS 2024

Illa ha dicho que el PSC exigirá las "explicaciones pertinentes" sobre el cumplimiento del acuerdo de Presupuestos de 2023 este mes de septiembre y ha contemplado que algunas cuestiones no se hayan cumplido por --en sus palabras-- situaciones sobrevenidas y, otras, por falta de interés.

"Quiero que el Govern gobierne y yo estoy dispuesto a ayudar. La línea que siguen no me parece la más adecuada y continuaré construyendo una alternativa, pero no quiero tropezar el Gobierno ni tengo prisa para que convoquen elecciones", ha aseverado.

Preguntado por si una investidura socialista y la aprobación de los Presupuestos de la Generalitat de 2024 son vasos comunicantes, ha dicho que no.