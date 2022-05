Illa (PSC) cree que el espionaje no finiquitará la legislatura y pide a ERC "no mezclar libretas"

Ve un "error gravísimo" que se congele la mesa de diálogo

BARCELONA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha considerado este miércoles que el caso del espionaje con Pegasus no finiquitará la legislatura y ha pedido a ERC "no mezclar libretas" tras acusarles de no haber estado a la altura al votar en contra de leyes como la reforma laboral y contra el decreto del respuesta económica a la guerra de Ucrania.

En una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, ha lamentado que haya quien tenga interés en que el caso sirva para acabar con la legislatura, pero cree que no pasará: "Sería bueno que no pasara".

Según Illa, el Gobierno está haciendo todos los esfuerzos para seguir contando con ERC, pero cree que esto depende de los republicanos, y ha calificado de "error grave" que votaran en contra del decreto anticrisis.

"Ya han votado en contra en dos cosas muy relevantes y el Gobierno sigue. Pero sería bueno que se recompusieran las relaciones y pudieran dar apoyo. Ellos sabrán qué decisión toman", ha subrayado.

Al preguntársele si ayudaría a recomponer las relaciones un encuentro entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el de la Generalitat, Pere Aragonès, ha dicho que "probablemente sí", dejando claro que está a favor de que se produzca pero que no necesariamente tiene que ser el viernes cuando ambos coincidirán en la Reunió Cercle d'Economia.

Sobre que el caso de espionaje congele la mesa de diálogo, Illa considera que es "un error gravísimo" porque, a su juicio, no hay otro camino diferente para encontrar una salida al conflicto catalán, y por ello ha apelado a la serenidad.

YOLANDA DÍAZ

Después de que la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra (UP), haya pedido la dimisión de la de Defensa, Margarita Robles, Illa ha reiterado que él se fija en lo que dice la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, quien aseguró que primero hay que aclarar lo ocurrido antes de sacar conclusiones.

De hecho, el dirigente socialista ha opinado que se precipitan aquellos que piden responsabilidades antes de saber qué ha pasado, y ha reivindicado que el Gobierno ha puesto en marcha los mecanismos para llegar al fondo del asunto.

Sin embargo, no ve necesaria una comisión de investigación en el Congreso porque considera que las vías impulsadas por el Ejecutivo central son las adecuadas para aclarar los hechos: "Tenemos todo el interés y la voluntad de aclarar lo que ha pasado, y los caminos más adecuados son estos".

DEFIENDE A ROBLES

"No tenemos nada que esconder", ha apostillado Illa, que ha salido en defensa del trabajo que está realizando la ministra de Defensa, Margarita Robles, destacando que está actuando correctamente.

Sobre sus declaraciones en el Congreso sobre el espionaje a independentistas, el primer secretario del PSC entendió que dijo "que los diferentes organismo del Estado han actuado siempre en el marco del Estado de derecho".