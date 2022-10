Illa (PSC) defiende que Elena debe dejar su cargo: "Lo ha hecho fatal"

BARCELONA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha sostenido este jueves que el conseller de Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, debería dejar su cargo: "Lo ha hecho fatal. Escogió a un comisario hace diez meses y ahora lo desautoriza".

Preguntado en una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press por el hecho de que Interior vincule el cese del excomisario jefe de los Mossos d'Esquadra, Josep Maria Estela, a desacuerdos sobre la feminización del cuerpo, Illa ha replicado: "Eso no se lo creen ni ellos".

"Hubiese preferido que se quedara el comisario Estela y que se hubiese ido el conseller Elena", ha aseverado el también jefe de la oposición en el Parlament, donde los socialistas catalanes han promovido una moción que asegura que existen intentos reiterados de politización en los Mossos.

PRESUPUESTOS

El líder del PSC ha insistido en que no será ni "por responsabilidad ni por culpa del PSC" que no haya Presupuestos en Catalunya el 1 de enero porque hace semanas que se ofrece a negociar, y ha insistido en que no plantea vincular las cuentas a otros asuntos, como el cargo de Elena, ha dicho.

Illa ha explicado que la reunión que preveía mantener con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, durante esta semana finalmente se celebrará a finales de la próxima, y ha remarcado que sería una "irresponsabilidad" que Catalunya no disponga de Presupuestos en un momento de crisis e inflación.

Preguntado por la desjudicialización de la política, ha destacado que los socialistas catalanes nunca se han alegrado "del sufrimiento de nadie" y que en Catalunya se ha aplicado el Estado de derechos y han sufrido personas de pensamientos muy distintos, tras lo que ha asegurado que está acreditado que el PSC y el Gobierno de Pedro Sánchez han trabajado para buscar soluciones.

Sobre la contratación de la empresa 'Desokupa' por parte del Ayuntamiento de Premià de Dalt (Barcelona) para asesorar acerca de ocupaciones delincuenciales, Illa ha coincidido con la federación del PSC del Maresme (Barcelona) en que se trata de un error y ha asegurado que se está hablando con los concejales del PSC --dentro del Gobierno municipal-- porque "esto no se hace así".