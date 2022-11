Illa (PSC): "Quiero aprobar los Presupuestos, pero la responsabilidad" es de Aragonès

Acusa al Govern de hacer "política de la mala" en la negociación presupuestaria

BARCELONA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha asegurado de nuevo este viernes que quiere aprobar el proyecto de Presupuestos de 2023, pero ha dejado claro que la "responsabilidad" de que esto pase es del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.

"No sé como decirlo. Voy a aprender griego para decírselo en griego a Aragonès, o latín o arameo, en la lengua que él quiera. Quiero aprobar los Presupuestos con usted, pero la responsabilidad" es del presidente, ha manifestado en la clausura de las jornadas 'Bases para un nuevo modelo de economía social en Catalunya' organizadas por la Fundació Rafael Campalans.

Tras destacar que hace dos meses que se está ofreciendo a ello, ha expresado su "desazón y desesperación por la pasividad desesperante del Govern, que está haciendo política de la mala" en la negociación presupuestaria al intentar lograr el apoyo de Junts, sus antiguos socios en el Ejecutivo catalán.

Precisamente, este viernes está previsto que los representantes del Govern se reúnan con Junts y comuns, mientras que el jueves lo hizo con el PSC.

Para Illa, el Govern debe sentarse con los socialistas para intentar tener Presupuestos lo antes posible, y no entiende que haya "comportamientos irresponsables" para no hacerlo o porque crean que un posible acuerdo entre ambos les debilita.

"No sé si ERC tiene algún problema por sentarse con el PSC o creen que esto les debilita. Esto no te debilita, es un ejercicio de responsabilidad y casi de afirmación de tus convicciones", ha sostenido Illa, que cree que Catalunya no se puede quedar sin Presupuestos.

Tras constatar que Aragonès es el presidente de la Generalitat a pesar de haber perdido el apoyo de Junts y de la CUP -partidos que apoyaron su investidura--, ha defendido que un gobernante no debe hacer "política de techo bajo" y sí practicar la política de llegar a acuerdos y cumplirlos.

"En Catalunya, el ejemplo más claro de política útil en las próximas semanas es que lleguemos a un acuerdo de Presupuestos", ha reclamado Illa, tras alertar de la incertidumbre a nivel internacional y los riesgos que hay en diversos ámbitos.

CORPORACIÓN MONDRAGON

Durante el acto, Illa ha abordado con el presidente de la Corporación Mondragon, Íñigo Ucín, el funcionamiento de esta sociedad cooperativa del País Vasco que cuenta 95 cooperativas y 80.000 trabajadores, y cuyas áreas de actividad abarcan la industria (Fagor), la distribución (Eroski), área financiera (Laboral Kutxa y EPSV-Entidad de Previsión Social Voluntaria Lagun Aro) y conocimiento (Universidad de Mondragon).

Illa ha elogiado su organización y la "contribución esencial" de la Corporación Mondragon durante la pandemia, algo que también ha hecho el expresidente de la Generalitat José Montilla al inicio de la jornada.

Para Montilla, es necesario que Catalunya disponga de una estrategia por la economía social: "El tejido y el capital humano están, y necesitamos el impulso del Govern", ha reclamado.

Ucín ha explicado que, a su juicio, la clave del éxito de la Corporación Mondragon es la solidaridad y los nexos de intercooperación existentes entre cooperativas y con otras empresas del exterior.