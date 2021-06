Illa (PSC) ve un error en las manifestaciones contra los indultos y pide un "gesto de confianza"

Critica que Aragonès le cite en la ronda de grupos tras Junts y la CUP y no antes como jefe de la oposición

BARCELONA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, ha calificado este jueves de error las manifestaciones convocadas en contra de conceder los indultos a los dirigentes independentistas encarcelados, y ha pedido un "gesto de confianza a los ciudadanos que tengan alguna reticencia".

"Me parece una medida necesaria para abrir un tiempo nuevo. Quizás no suficiente, pero necesaria", ha dicho en declaraciones a los medios tras una conferencia organizada por la Fundació Internacional Olof Palme, y ha avisado de que no es bueno azuzar el conflicto y la competencia entre territorios.

Preguntado por el hecho de que los condenados por el proceso independentistas recurran sus sentencias ante el Tribual de Estrasburgo (TEDH), como han hecho el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, y el exconseller Jordi Turull, Illa ha garantizado que respetarán la decisión que tome la Justicia europea.

Sobre el 'Ho tornarem a fer' ('Lo volveremos a hacer') que dijo Cuixart en el juicio del 1-O, Illa ha dicho: "Si quieren volver a hacerlo, ya saben lo que hay", y ha descrito como positiva y valiente la afirmación del líder de ERC, Oriol Junqueras, de que la unilateralidad no es viable ni deseable.

Ha insistido en defender una mesa de partidos con representación en el Parlament, y ha planteado que el eventual acuerdo que alcanzara se sometiera a referéndum: "Estamos a favor de mejorar el autogobierno, y una herramienta para hacerlo es el Estatut. Iremos viendo", ha dicho preguntado por si abogan por promover uno nuevo.

REUNIÓN CON ARAGONÈS

Ha avanzado que el presidente del Govern, Pere Aragonès, le ha citado para la tarde del próximo martes dentro de la ronda con los grupos parlamentarios, y ha criticado que se reúnan después de que lo haga con los grupos que le apoyaron en la investidura.

"Yo le solicité una reunión como jefe de la oposición. Yo no hubiera hecho eso, empezar con los grupos que le apoyan en el Parlament. El diálogo de verdad lo tiene que empezar con los que pensamos distinto", ha avisado Illa, que ha dicho que Aragonès tendrá que dar explicaciones.

Le expondrá los cuatro acuerdos que propone su gobierno alternativo, entre los que figura la renovación de altos cargos designados por el Parlament, como el Síndic de Greuges --ahora Rafael Ribó--, que Illa quiere que no provenga de la política, sino de ámbitos como el académico y el tercer sector, "para recuperar una institución que no ha sido honrada por su titular", ha dicho durante la conferencia.

PRESUPUESTO DE 2021

Ha lamentado que el Govern no prevea promover unos Presupuestos para este año, y le ha vuelto a ofrecer su apoyo para sacarlos adelante: "¿Se puede hacer un Presupuesto? Pues claro que sí. Podríamos irnos de vacaciones en julio con el Presupuesto aprobado" mediante un procedimiento de urgencia, ha dicho durante su intervención.

El dirigente socialista ha defendido la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, respetando el entorno y el medio ambiente: "¿Es fácil? No lo es. Pero hoy en día no es fácil ni mover un contenedor en una ciudad. No es fácil nada, pero se tiene que hacer".

