Illa quiere "doblar" el número de graduados en disciplinas STEM en Catalunya

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, durante el acto por la construcción del nuevo edificio del PRBB Ciutadella. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado este jueves que el Govern quiere "doblar" el número de graduados en disciplinas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) en Catalunya.

Lo ha dicho en un acto en motivo de las obras del nuevo edificio de medicina de precisión del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, en el antiguo Mercat del Peix (PRBB Ciutadella), que se prevé que entre en funcionamiento en 2028.

El acto ha contado también con la consellera de Investigación y Universidades, Núria Montserrat; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el director del PRBB, Jordi Camí.

"Queremos un país de ingenieros, de matemáticos, de científicos. Tenemos que multiplicar por 2 el número de graduados", ha dicho Illa, en referencia al que es uno de los objetivos de su mandato y que incluye tanto a universidades públicas como privadas, según han detallado fuentes de Investigación y Universidades.

El nuevo edificio del PRBB se ubicará en el antiguo Mercat del Peix de Barcelona, al lado del Campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra (UPF)y en el marco de la Ciutadella del Coneixement, y se prevé que entre en funcionamiento --y empiecen los traslados-- en 2028.

El presidente catalán ha destacado la importancia de la colaboración entre instituciones científicas y entre administraciones, así como de la transferencia del conocimiento, y ha cargado contra aquellos que están "desmontando" los avances de la ciencia.

"SALTO CUALITATIVO"

La consellera de Investigación y Universidades, Núria Montserrat, ha apuntado que el hecho de que en el nuevo edificio vayan a convivir diferentes institutos de investigación permitirá dar un "salto cualitativo" al cruzar distintas disciplinas, como la genómica, la biomedicina y la fotónica, entre otras.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha hecho gala de "los valores del conocimiento y del bienestar" que entiende que caracterizan a Barcelona y a Catalunya, y ha dicho que la razón, la ciencia y el empirismo deben prevalecer, y que la Ciutadella del Coneixement servirá para materializarlo.

Por su parte, el director del PRBB, Jordi Camí, ha explicado que se trata de la tercera gran transformación de la zona, después de la Exposición Internacional de 1888 y los Juegos Olímpicos de 1992, y que permitirá doblar "la masa crítica".

"Les invito, de aquí a 2 años exactos, a ver la finalización del edificio, si no nos ataca alguna contingencia internacional en la que no podamos hacer nada. Les invito de aquí a 2 años a celebrar el inicio de los traslados", ha dicho.

EL PRBB CIUTADELLA

El nuevo edificio, bajo la gestión del Consorcio del PRBB, acogerá unos 950 investigadores vinculados a distintos centros de investigación en el ámbito de la medicina de precisión --el Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona, el Instituto de Bioingeniería de Catalunya, el Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología, el Centro de Regulación Genómica, el Instituto de Ciencias Fotónicas y la Fundación Bist--.

Las obras supondrán una inversión de un total de 104 millones de euros, 60 de los cuales vehiculados como préstamo de la Generalitat al Consorcio del PRBB, y 44 directamente provenientes de la Conselleria de Investigación y Universidades para el periodo 2025-2029.

La ejecución de proyecto, diseñado por el estudio Barozzi Veiga, se ha adjudicado por 77,5 millones de euros a la UTE PRBB Ciutadella, una unión estratégica integrada por Calaf Constructura, Serom, Agrefred, Sogesa y Suris.