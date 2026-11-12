Illa quiere que el Pla de Barris i Viles sea una "política estructural" de Catalunya

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa - David Zorrakino - Europa Press

GIRONA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado este jueves que le gustaría que el Pla de Barris i Viles tenga continuidad en el tiempo y sea una "política estructural" de Catalunya y ha asegurado que el plan forma parte del apoyo y reconocimiento del Govern a los ayuntamientos.

Lo ha dicho en la presentación de la segunda convocatoria del Pla de Barris 2025-29, que ha beneficiado a 34 municipios, en un acto en Lloret (Girona) junto a la consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque; los presidentes de las diputaciones de Barcelona y Girona, Lluïsa Moret y Miquel Noguer, y el alcalde de Lloret, Adrià Lamelas.

Illa ha explicado que se han invertido 355 millones y se han beneficiado 33 proyectos de 34 municipios (dos ayuntamientos del Besós comparten proyecto) de los 117 que han presentado solicitudes, un 50% más de demanda que en la primera convocatoria (de los que 8 de cada 10 que no se beneficiaron en la primera se han vuelto a presentar en la segunda).

Ha parafraseado al expresidente socialista de la Generalitat Pasqual Maragall quien dijo: "cuando arreglamos un barrio empezamos a arreglar el mundo entero", lo que Illa ha calificado como la filosofía del plan.

EL MUNDO LOCAL ES "CLAVE"

Cree que invertir en el mundo local reivindica el papel transformador de las instituciones democráticas y es "clave" para articular el futuro para hacer prosperar a Catalunya.

El presidente ha recordado que el Govern quiere llevar a cabo cinco ediciones del plan con un presupuesto global de 1.000 millones de euros, que se suman a los 610 complementarios de los ayuntamientos beneficiarios.

En las dos ediciones de la iniciativa, se han beneficiado un total de 54 municipios y más de 500.000 personas, una cifra de "impacto directo".

PANEQUE

Paneque ha explicado que los principios de regeneración urbana rigen el plan y que, en esta segunda edición, se ha incluido la sostenibilidad como otro de los fundamentos a tener en cuenta a la hora de otorgar las resoluciones.

"Una de las razones o dos fundamentos más prioritarios del Pla de Barris es el convencimiento que cuando mejoramos el espacio donde vive la gente, de alguna manera les damos también más oportunidades en términos de proyecto y desarrollo vital", ha dicho.

La consellera ha apuntado que el plan es también "un ejercicio de demostración de la confianza" y de cómo se quiere trabajar conjuntamente desde el Govern con los consistorios.

CAMPAÑA ELECTORAL

Antes de concluir el acto, Illa ha apuntado que, ante el inicio de la campaña electoral por las elecciones generales del 29 de noviembre, el socialista arranca la carrera electoral con el "deseo" y la petición de que sea un espacio de conversación pública sereno y educado.

Este jueves, a las 19 horas, el PSC da inicio a su campaña con un acto en Barcelona en el que Illa estará acompañado del cabeza de lista por Barcelona al Congreso Jordi Hereu, el alcalde de Barcelona Jaume Collboni y la cabeza de lista al Senado por Barcelona Raquel Sánchez.