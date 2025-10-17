Illa recibe a Oliu (Sabadell) en la Generalitat tras el fracaso de la OPA de BBVA

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, recibe al presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, este viernes en el Palau de la Generalitat - GOVERN

BARCELONA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha recibido este viernes al mediodía al presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, en el Palau de la Generalitat, tras el fracaso de la oferta pública de adquisición (OPA) del BBVA al banco catalán, en una reunión a puerta cerrada.

Según informó la CNMV este jueves, la operación logró una aceptación del 25,47%, por debajo del 50% que significaba su éxito y del 30% que permitía a BBVA lanzar una segunda oferta.

En un acto este viernes, Illa ha mostrado su satisfacción por el resultado de la operación, que ve positivo para el tejido empresarial catalán y de España, y ha sostenido que seguirán trabajando con lealtad con ambas entidades: "Las dos son importantes para la economía catalana y para la economía española".