Oliu (Sabadell) asegura que es "un día de celebración" y agradece el apoyo recibido

El presidente de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu, y el presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu. - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, ha asegurado que es "un día de celebración" y ha agradecido el apoyo recibido por parte de entidades como la Cámara de Barcelona, Foment del Treball o Pimec, entre otras, durante el proceso de la oferta pública de adquisición (OPA).

Lo ha dicho este viernes en un brindis con el presidente de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu, tras el fracaso de la OPA, que logró una aceptación del 25,47%, por debajo del 50% que significaba su éxito y del 30% que permitía a BBVA lanzar una segunda oferta.

Oliu ha agradecido también "la confianza de los accionistas de manera masiva" y ha destacado que Banco Sabadell es, textualmente, fundamental por su foco en Catalunya y España, y en las pymes.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)