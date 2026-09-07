Illa reivindica el legado de Tarradellas ante un momento global de "refundación"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, durante el inicio del Any Tarradellas, a 7 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - LORENA SOPENA / Europa Press

El Govern conmemora los 50 años del retorno del expresidente con un año de actividades BARCELONA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicado la figura y el legado del expresidente de la Generalitat Josep Tarradellas ante un momento global de "refundación" con un cambio geopolítico como se puede ver en Ucrania y en el que, dice, en Catalunya hace falta la participación de todas las fuerzas políticas democráticas para afrontar las transformaciones necesarias.

Así se ha expresado este lunes en el acto de inauguración del Any Tarradellas, un año de actividades con las que el Govern conmemorará su legado y su retorno del exilio en octubre de 1977, además de su contribución a la recuperación de las instituciones del autogobierno de Catalunya durante la transición, siendo el primer presidente de la Generalitat tras la dictadura franquista.

En el acto han participado el presidente del Parlament, Josep Rull; la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret, y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, y han asistido, entre otros, los expresidentes de la Generalitat Jordi Pujol, José Montilla, Artur Mas y Pere Aragonès y el exvicepresidente del Gobierno, alcalde de Barcelona y conseller del Govern de Tarradellas, Narcís Serra.

"CARGA SIMBÓLICA"

Illa ha asegurado que hay pocos presidentes en toda Europa con "una carga simbólica tan grande" como Tarradellas y ha dicho que no es posible dedicarse a la política catalana sin partir de su legado.

"Tuvo la inteligencia de plantear un proyecto de país que iba más allá de las siglas políticas y de las ideologías", ha expuesto, porque, ha apuntado, estaba fundamentado en aquello que ha hecho grande Catalunya que es la unidad civil del pueblo.

El presidente ha puesto el foco en diversos aspectos del legado de Tarradellas que, defiende, se deben preservar, desde la unidad como elemento primordial a la defensa del autogobierno de Catalunya, algo que, ha asegurado, su Ejecutivo está haciendo con el nuevo modelo de financiación, "el mejor de la historia contemporánea".

También ha destacado la necesidad de defender la libertad y la lealtad, de tener una administración profesionalizada y promover la integración y la pertenencia: "No hay nada más opuesto al sentido y la manera de hacer de los catalanes y catalanas que la xenofobia y el racismo", ha sentenciado, y ha subrayado que el legado de Tarradellas es patrimonio de todos los catalanes.

RULL

Rull ha definido la figura del expresidente como providencial y ha remarcado su "altísimo sentido de trascendencia de la nación, de las instituciones", añadiendo que fue él quien hizo posible establecer el Parlament en lo que era un antiguo arsenal del parque de la Ciutadella.

También ha puesto el foco en su exilio que, ha dicho, en ciertas circunstancias históricas, puede adquirir fuerza legitimadora, y ha lamentado que hay ciudadanos catalanes que lo sufren actualmente: "El presidente Tarradellas decidió plantar cada día de su exilio una semilla por eso la nación, la nación catalana le debe una gratitud simplemente infinita", ha sostenido.

MORET

Moret ha recordado que Tarradellas fue presidente de la Diputación de Barcelona y ha mostrado la voluntad de la institución de participar en esta conmemoración para difundir y popularizar su legado porque "es el hombre que entendió que las instituciones solo sobreviven si hay alguien dispuesto a cuidarlas".

"La gran lección de Tarradellas es que las instituciones no son patrimonio de los gobiernos ni de los partidos, ni tan solo de una generación, son patrimonio del país", ha afirmado, y ha expresado que su mirada todavía conecta con los catalanes de hoy en día.

JUNQUERAS

Junqueras ha destacado el papel de Tarradellas en la Generalitat republicana sirviendo a Catalunya "con todas sus fuerzas y capacidades", y ha añadido que durante la dictadura le tocó preservar la institución como presidente en el exilio, lo que, dice, hizo con la máxima dignidad posible.

El líder de ERC ha reivindicado la tarea de Tarradellas para restaurar la Generalitat y ha dicho que sirvió a las instituciones con el convencimiento de que debían estar a la altura de las esperanzas y aspiraciones de Catalunya: "Sirvió a la nación y en este servicio nos sirve de ejemplo a todos nosotros".

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

Las actividades del Any Tarradellas, entre septiembre de este año y octubre del 2027, incluyen una exposición central sobre su figura en el Palau Robert, mesas redondas, actividades académicas y divulgativas y diversos actos institucionales, como el previsto hacia finales de este año con expresidentes de la Generalitat para reflexionar sobre Tarradellas y la evolución del autogobierno.

La exposición central (que también será itinerante por Catalunya de forma adaptada) se inaugurará en febrero del próximo año bajo el título 'Ciutadans de Catalunya. El retorn de Tarradellas i el fil de l'autogovern, 1977-2027' y buscará contextualizar el momento político, social, cultural y demográfico en que se tomaron las decisiones entre 1976 y 1977.

Uno de los primeros actos del calendario se realizará en octubre de este año con la dignificación de la tumba del expresidente en Cervelló (Barcelona), por tal de convertirla en un espacio de memoria adecuadamente identificado.

A partir de noviembre está previsto que se inicie el ciclo de mesas redondas en Girona, Manresa (Barcelona), Lleida, Tarragona y Tortosa (Tarragona), con el objetivo de abrir espacios de debate en todo el territorio y construir un relato plural y descentralizado.

MADRID Y PARÍS

La conmemoración también llegará a Madrid en mayo de 2027 con una conferencia dedicada a analizar la perspectiva del conjunto del país sobre la figura de Tarradellas, su retorno y la recuperación del autogobierno en Catalunya.

En el exterior, a partir de marzo, están previstos actos en París, Toulouse y Perpignan (Francia), con una conferencia en la capital francesa que abordará la relación del expresidente con este país y sus años de exilio; una jornada en colaboración con la universidad de Toulouse para recordar la concesión, en marzo de 1980, del doctorado honoris causa a Tarradellas, Salvador Espriu y Antoni Badia y una jornada en Perpignan sobre el exilio catalán.

OTROS ACTOS

Entre las iniciativas de divulgación se llevará a cabo la publicación de un libro colectivo sobre el periodo 1976-1977, la difusión de los fondos del Arxiu Montserrat Tarradellas (hija del expresidente) y la edición de un cómic dedicado a su retorno, una de las iniciativas destinadas al público juvenil.

Para celebrar la recuperación de las instituciones catalanas, en junio de 2027 el Parlament organizará un acto institucional de conmemoración de los 50 años de la reunión de la Assemblea de Parlamentaris, en homenaje al papel de los parlamentarios catalanes surgidos de las primeras elecciones democráticas y el proceso que condujo al restablecimiento de la Generalitat.

Además, también están previstos actos dedicados a Antònia Macià, esposa del expresidente, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, y a Montserrat Tarradellas en el Día Mundial del Síndrome de Down.