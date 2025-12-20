Illa reivindica los valores socialistas y europeos frente a una extrema derecha liderada por Trump

Archivo - El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha reivindicado este sábado los valores socialistas y europeos frente a una extrema derecha que asegura que lidera el presidente estadounidense Donald Trump a escala global.

Lo ha dicho en su intervención en el Consell Nacional del PSC, en la que se ha referido al documento estratégico de la administración Trump en el que se advierte de que Europa se enfrenta a una "desaparición civilizatoria".

Illa ha tildado el proyecto europeo de historia de éxito construida tras dos guerras mundiales y ha afirmado que valores europeos como la igualdad, el Estado del bienestar y la fraternidad son precisamente "lo que para algunos es una amenaza".

"Esto es lo que les da miedo: los valores de Europa", ha asegurado, y ha alertado de un proceso de deshumanización impulsado por gobiernos y movimientos ultras, por lo que ha llamado a actuar.

MOMENTO DE ACTUAR

Illa ha afirmado textualmente que la única cosa buena que puede aportar Trump es que su manera de actuar despierte a Europa: "¿Queremos que Trump y sus socios ultras escriban nuestro futuro?", ha preguntado.

En este sentido, ha abogado por levantar un proyecto político europeo que avance en los próximos años hacia los "Estados Unidos de Europa" a través del federalismo.

El líder socialista ha dicho que no debe temerse a la extrema derecha, y ha recetado combatirla "con la verdad, la evidencia y el saber".

PROYECTO POLÍTICO

Ha subrayado que Catalunya, España y Europa forman parte de un mismo proyecto político y ha defendido que "no se puede pensar Catalunya sin pensar España, ni sin pensar Europa", una idea que ve más vigente que nunca en el actual contexto internacional.

En clave económica, Illa ha defendido que España es hoy "un modelo que funciona, pese al ruido", y ha puesto como ejemplo el máximo histórico del Ibex 35, los beneficios empresariales y el crecimiento económico.

RECUERDO A PASQUAL MARAGALL

Ha tenido un recuerdo para el expresidente de la Generalitat Pasqual Maragall, cuando se cumplen 22 años de su toma de posesión, destacando que su idea de Catalunya era "indisociable" de su idea de España y de Europa.

También ha reivindicado la herencia política de otros expresidentes catalanes: de José Montilla ha destacado su eficacia; de Josep Tarradellas, su institucionalidad, y de Jordi Pujol, su "catalanismo integrador".

Illa ha cerrado su intervención apelando textualmente a la identidad socialista y a la movilización frente al avance ultra, reivindicándose como "un militante socialista, ni más ni menos", y ha llamado a afrontar el momento actual con esperanza, confianza y socialismo.