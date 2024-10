Illa replica a Garriga que no quiere matar a Vox sino "ayudar a que muera antes, con argumentos"

Afirma que Vox se equivoca al vincular inmigración y seguridad y le acusa de dar datos "falsos"

BARCELONA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado que no quiere matar a Vox, como le ha acusado el líder de esta formación en el Parlament, Ignacio Garriga, sino que quiere "ayudar a que muera antes, con argumentos".

"No quiero matar a Vox, morirá solo con el discurso que hace. Quiero ayudar a que muera antes, con argumentos", ha afirmado Illa este miércoles en su respuesta a Garriga en el Debate de Política General (DPG) en el Parlament.

Ha sostenido que Vox es "uno de los representantes más nítidos de la ola autoritaria y reaccionaria que está sufriendo occidente", y ha acusado al grupo de Patriotas por Europa del Parlamento Europeo, en el que se ha integrado Vox, de ser la sucursal en Europa del expresidente de Estados Unidos Donald Trump.

DATOS "FALSOS"

Illa ha sostenido que Vox se equivoca vinculando la inmigración y la seguridad: "Los datos que da son falsos y son engañosos", y ha subrayado que los inmigrantes que delinquen en Catalunya son detenidos y encarcelados igual que cualquier otro delincuente.

Además, ha asegurado que los inmigrantes no amenazan a la identidad catalana, porque cuando se les integra y se les acoge "no solo no la ponen en peligro, sino que la enriquecen y la mejoran".

"Todo el que viene a mejorar Catalunya, a integrarse en Catalunya, es catalán, con los mismos derechos y con los mismos deberes", y ha recordado que en España también se ha practicado la inmigración en la primera mitad del siglo XX, durante la dictadura franquista.

BATALLA PERDIDA

También ha señalado que Catalunya ha sido tierra de acogida de personas del resto de España, que "pidieron que se les enseñase el catalán, que querían integrarse, enriquecerse sin renunciar a sus raíces", por lo que considera que la de la inmigración es una batalla que Vox tiene perdida en Catalunya.

Ha criticado el pronóstico que Garriga ha hecho sobre lo que ocurrirá con el Govern del PSC, y le ha respondido que el presidente de Argentina, Javier Milei, en pocos meses ha conseguido que "haya más de un 50% de pobreza" en su país, tras lo que ha reprochado que en Vox se sigan fotografiando con él.