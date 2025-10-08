Illa reprocha a Vox salir de gobiernos autonómicos y financiarse "con créditos de Hungría"

El president de la Generalitat, Salvador Illa, durante la primera jornada del Debate de Política General, en el Parlament de Catalunya, a 8 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). Con la tensión patente entre sus socios de investidura, Illa - David Zorrakino - Europa Press

Asegura que los miembros de Vox van a los barrios "a hacerse vídeos de TikTok" y después se van

BARCELONA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha reprochado al líder de Vox en Catalunya y secretario general del partido, Ignacio Garriga, que su formación sale de gobiernos autonómicos cuando tienen ocasión de implementar sus políticas y financiarse "con créditos de Hungría".

Así le ha respondido Illa este miércoles en la segunda sesión del Debate de Política General (DPG) en el Parlament, donde ha asegurado que Vox ha recibido 6 millones de euros de Hungría, "un país excomunista, con un líder que se lleva bien con Putin, con Trump y con Xi Jinping".

"¿Y me habla usted de valentía? Cuando tiene la oportunidad de aplicar sus políticas, se va. Pies para qué os quiero", ha criticado Illa, que ha añadido que donde ha gobernado Vox ha hecho un mal trabajo, tras lo que ha acusado a este partido de desmontar las estructuras de protección civil.

También ha señalado que allí donde gobiernan partidos afines a Vox "es un fracaso rotundo y empeoramiento de las clases trabajadoras", tras lo que ha mencionado los aranceles de Trump y el concierto que hizo este martes el presidente argentino, Javier Milei.

VÍDEOS DE TIKTOK

El presidente catalán ha afirmado que Vox acude al Parlament y también a los barrios "a hacerse vídeos de TikTok", y le ha acusado de ir a los barrios a señalar los problemas y a alentarlos para después marcharse.

"La gran diferencia es que usted va, o los suyos, coleccionan vídeos de TikTok y se van. Por cierto, tenga tantos seguidores como quiera de TikTok, yo quiero votos, no seguidores de TikTok, y de momento tiene bastantes el partido que yo represento", ha defendido Illa.

Ha reivindicado a las "personas con sentimientos humanos de mínima dignidad que cuando ven a una persona teniendo un incidente en alta mar lo rescatan", en alusión a Open Arms, después de que Vox pidiera hundir los barcos de esta ONG.