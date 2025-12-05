Illa se reúne con el Grupo de seguimiento para resolver "lo antes posible" la crisis de la PPA

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, junto a la consellera de Investigación y Universidades, Núria Montserrat; el conseller de Presidencia, Albert Dalmau; la consellera de Interior, Núria Parlon, y el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig. - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

BARCELONA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha reunido este viernes por la tarde con el Grupo de seguimiento de la peste porcina africana (PPA), en la que ha trasladado la información disponible y las medidas que continúa aplicando para resolver "lo antes posible" esta crisis, ha explicado en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

En la reunión también han estado presentes el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto; la consellera de Investigación y Universidades, Núria Montserrat; el conseller de Presidencia, Albert Dalmau; la Consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon; el Conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, y representantes de los departamentos, Mossos y Agents Rurals.

Consellers del Govern se habían reunido anteriormente con representantes del sector porcino y con alcaldes y representantes del mundo local y de los consejos comarcales.

Durante la sesión de control en el Pleno del Parlament que se ha celebrado este mismo viernes, Illa ha defendido el seguimiento que ha hecho de la PPA desde México, donde ha estado de viaje oficial: "Mi agenda la organizo yo".

Illa prevé visitar este sábado, tras una nueva reunión de seguimiento, el Centro de Coordinación Operativa de Catalunya (Cecat) y el centro de mando avanzado de contención de la peste porcina africana.