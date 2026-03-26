Illa se reúne con De Mello (Bondalti) tras el éxito de la OPA sobre Ercros

El futuro presidente no ejecutivo de Ercros, Antón Valero; el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente de Bondalti, Joao de Mello - BONDALTI

BARCELONA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha reunido este jueves con el presidente de Bondalti, Joao de Mello, tras el éxito de la oferta pública de adquisición (OPA) de la empresa lusa sobre Ercros, informa la empresa en un comunicado.

De Mello ha explicado a Illa los próximos pasos previstos en el marco de la operación y la hoja de ruta conjunta prevista para Bondalti y Ercros, como el nombramiento de Antón Valero como presidente no ejecutivo y de De Mello como ceo.

Asimismo, ha reiterado la voluntad de continuidad de la actividad de Ercros, manteniendo el empleo, las sedes y los compromisos actuales con proveedores y clientes.